Όλα όσα θα δούμε στο Disney+ τον Μάϊο

A COMPLETE UNKNOWN

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ SEARCHLIGHT PICTURES

Τώρα διαθέσιμη

Βρισκόμαστε στο 1961 στη Νέα Υόρκη. Με φόντο τη ζωντανή μουσική σκηνή κι έντονες πολιτιστικές αναταραχές, ένας άγνωστος δεκαεννιάχρονος ονόματι Μπομπ Ντίλαν (Τιμοτέ Σαλαμέ) από τη Μινεσότα φτάνει στο Γκρίνουιτς Βίλατζ με την κιθάρα του και το επαναστατικό ταλέντο του, με πεπρωμένο να αλλάξει την πορεία της αμερικανικής μουσικής. Καθώς δημιουργεί τις πιο στενές σχέσεις του κατά τη διάρκεια της ανόδου του στη φήμη, αρχίζει να ασχολείται με το λαϊκό κίνημα και, αρνούμενος να αυτοπροσδιοριστεί, κάνει μια αμφιλεγόμενη επιλογή που αντηχεί πολιτιστικά παγκοσμίως. Με πρωταγωνιστές, επίσης, τους Έντουαρντ Νόρτον, Ελ Φάνινγκ και Μόνικα Μπαρμπάρο, αυτή η αποτύπωση μιας κομβικής εποχής στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής σκηνοθετείται από τον Τζέιμς Μάνγκολντ, σε σενάριο των Μάνγκολντ και Τζέι Κοκς.

Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

19 Μαΐου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Το National Geographic προσκαλεί το κοινό σε ένα λαχταριστό ταξίδι, με τον υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Στάνλεϊ Τούτσι, στη νέα σειρά Ο ΤΟΥΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Σε παραγωγή της SALT Productions του Tucci και της BBC Studios Specialist Factual Productions, η σειρά πέντε επεισοδίων ακολουθεί τον Τούτσι στα εκπληκτικά τοπία της Ιταλίας καθώς εξερευνά τη βαθιά σύνδεση μεταξύ φαγητού, πολιτισμού και ιστορίας. Η νέα σειρά, είναι πολλά περισσότερα από ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο, είναι μια πλούσια, αφηγηματική βουτιά στις εμβληματικές γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας. Στο ταξίδι του, ο Τούτσι συναντά ντόπιους, σεφ, τεχνίτες, ακόμα και καουμπόηδες, για να ανακαλύψει καλά κρυμμένα μυστικά και ανείπωτες ιστορίες, με την απαράμιλλη αφήγηση του National Geographic και το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Ο Τούτσι απολαμβάνει ένα γιορτινό γεύμα στη

Σιένα της Τοσκάνης, δοκιμάζει μια νέα καινοτομία farm-to-table στη Λομβαρδία και ανακαλύπτει ξανά την ρουστίκ ψυχή της Λάτσιο. Για πρώτη φορά, επισκέπτεται το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε στις Άλπεις για πέστο με πευκοβελόνες και εξερευνά τις τελετουργίες γευμάτων με θαλασσινά του Αμπρούτσο πάνω σε ένα trabbocco αιώνων. Αυτή είναι η Ιταλία όπως δεν την έχετε ξαναδεί, γευστική, συγκινητική και αξέχαστη.

ΚΡΥΦΕΣ ΖΩΕΣ ΜΟΡΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

15 Μαΐου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Ο σκανδαλώδης κόσμος των Μορμόνων μαμάδων του #MomTok επιστρέφει και είναι μεγαλύτερος από ποτέ! Όταν ένας αυθεντικός swinger από το περιβόητο σεξουαλικό τους σκάνδαλο επιστρέφει αιφνιδιαστικά, οι φιλίες απειλούν να καταρρεύσουν καθώς τα μυστικά, τα ψέματα και οι ισχυρισμοί εκρήγνυνται. Σε μια μάχη για την ψυχή του #MomTok, η προδοσία θα συντρίψει την αδελφότητα ή αλήθεια θα τους ελευθερώσει;

ΥΠΟΠΤΟΣ: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΤΟΥ ΖΑΝ ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΕ ΜΕΝΕΖΕΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Στην ιστορία ενός από τα πιο ολέθρια λάθη στα χρονικά της αγγλικής αστυνόμευσης, το Λονδίνο παραπαίει από τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας της 7ης Ιουλίου 2005 και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπολύουν μεγάλων διαστάσεων αντιτρομοκρατική επιχείρηση, με εγκεκριμένη τη χρήση θανατηφόρων πυρών, αν απαιτηθεί. Ένας άλλος αφανής πυρήνας τρομοκρατών σχεδιάζει σειρά επιθέσεων όπως στο μακελειό της 7/7. Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, διεξάγεται εκτεταμένη παρακολούθηση μιας διεύθυνσης στο Λονδίνο, αλλά μια σειρά ατυχών συγκυριών οδηγεί στην εσφαλμένη ταυτοποίηση ως υπόπτου ενός αθώου νεαρού Βραζιλιάνου, καταλήγοντας στον θάνατό του. Καθώς η τεθλιμμένη οικογένειά του μάχεται ενάντια στη συντονισμένη παραπληροφόρηση και αγωνίζεται να βρει απαντήσεις, η αστυνομία μπαίνει σε κρίση και οι αξιωματικοί της αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν σκληρές αλήθειες για την τραγωδία.

ΦΛΙΝΤΟΦ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

16 Μαΐου

Μέσα από αποκλειστικό υλικό, για πρώτη φορά, το «Φλίντοφ» αφηγείται την ιστορία του θρυλικού αθλητή Φρέντι Φλίντοφ. Από τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα Ashes της Αγγλίας, ως τη στιγμή που έγινε ίνδαλμα της βρετανικής τηλεόρασης και την επιστροφή του στο άθλημα μετά το τροχαίο του το 2022. Πρόκειται για μια ιστορία ψυχικής δύναμης καθώς ο Φρέντι καταγράφει τη ζωή και την καριέρα του.

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ SEARCHLIGHT PICTURES

Τώρα διαθέσιμη

Τα αταίριαστα ξαδέρφια Ντέιβιντ και Μπέντζι ξαναβρίσκονται για να ταξιδέψουν στην Πολωνία στη μνήμη της αγαπημένης τους γιαγιάς. Η περιπέτεια παίρνει άλλη τροπή όταν οι παλιές τους εντάσεις βγαίνουν στο προσκήνιο, με φόντο την ιστορία της οικογένειάς τους.

HIGH POTENTIAL K1 ΜΕΡΟΣ Β’

ΣΕΙΡΑ

21 Μαΐου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Σε σενάριο της Drew Goddard (The Good Place) και με πρωταγωνίστρια την Kaitlin Olson, η σειρά «High Potential» ακολουθεί μια ανύπαντρη μητέρα με εξαιρετική ευφυΐα, της οποίας η ασυνήθιστη ικανότητα να λύνει εγκλήματα οδηγεί σε μια απρόβλεπτη συνεργασία με έναν έμπειρο ντετέκτιβ (Daniel Sunjata) που ακολουθεί πιστά τους κανόνες. Βασισμένο στη δημοφιλή γαλλική σειρά «Haut Potentiel Intellectuel» (HPI), το «High Potential» έχει πρωταγωνιστές την Kaitlin Olson στον ρόλο της Morgan, τον Daniel Sunjata ως Karadec, την Javicia Leslie ως Daphne, τον Deniz Akdeniz ως Lev «Oz» Ozdil, την Amirah J ως Ava, τον Matthew Lamb ως Elliot και την Judy Reyes ως Selena. Η σειρά είναι παραγωγή της ABC Signature, με executive producers τους Drew Goddard και Sarah Esberg από την Goddard Textiles, καθώς και τον Todd Harthan. Η Kaitlin Olson συμμετέχει επίσης ως παραγωγός της σειράς.

ABBOTT ELEMENTARY Κ4 ΜΕΡΟΣ Β’

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

14 Μαΐου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Κωμωδία με θέμα μια ομάδα αφοσιωμένων δασκάλων με πάθος για τη δουλειά τους -και μια διευθύντρια στον κόσμο της- που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Αν και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή. Αυτοί οι απίστευτοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι λίγοι και χωρίς πόρους, όμως αγαπούν αυτό που κάνουν - αλλά όχι τη στάση της σχολικής τους περιφέρειας απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών.

