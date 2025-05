"Highest 2 Lowest": Το θρίλερ του Spike Lee με Denzel Washington και A$AP Rocky

Share this

Η A24 και η Apple Original Films αποκάλυψαν το πρώτο teaser για το νέο φιλμ του Spike Lee με τίτλο Highest 2 Lowest — κι αυτό που φαίνεται είναι μια εκρηκτική συνάντηση γιγάντων: Denzel Washington, A$AP Rocky και Jeffrey Wright ενώνουν δυνάμεις σε μια σύγχρονη, νεοϋορκέζικη επανερμηνεία του κλασικού High and Low του Akira Kurosawa.

Στην καρδιά του φιλμ βρίσκεται ένας τιτάνας της μουσικής βιομηχανίας (τον υποδύεται ο Denzel Washington), φημισμένος για το αλάνθαστο αυτί του — “the best ears in the business”. Όταν πέφτει θύμα απαγωγής και ενός καλοσχεδιασμένου εκβιασμού, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα ηθικό δίλημμα που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Spike Lee στήνει ένα αστικό ηθικό θρίλερ, μεταφέροντας τη σύγκρουση του Kurosawa από το μεταπολεμικό Τόκιο στις σκληρές λεωφόρους της σημερινής Νέας Υόρκης, και το κάνει με την αμεσότητα, την κοινωνική οξυδέρκεια και την οπτική βιρτουοζιτέ που τον έχουν καταξιώσει.

Στο πλευρό του Washington εμφανίζονται ο A$AP Rocky, η Ice Spice, ο Jeffrey Wright, η Ilfenesh Hadera και ο Dean Winters, σε ένα καστ που συνδυάζει την ενέργεια της νέας γενιάς με το βάρος της υποκριτικής εμπειρίας.

Το Highest 2 Lowest κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών μέσα στον Μάιο, ενώ θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 22 Αυγούστου και θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ από τις 5 Σεπτεμβρίου.