Ο Ryan Gosling πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία Star Wars: Starfighter που κυκλοφορεί το 2027

Ο Ryan Gosling εισέρχεται δυναμικά στο σύμπαν του Star Wars, πρωταγωνιστώντας στη νέα αυτόνομη ταινία Starfighter, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Μαΐου 2027. Το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά την ταινία The Rise of Skywalker του 2019 και υπόσχεται να φέρει φρέσκο αέρα στον γαλαξία, εξερευνώντας χρονικές και αφηγηματικές περιοχές που δεν έχουμε ξαναδεί.

Η επίσημη ανακοίνωση της ταινίας έγινε στις 17 Απριλίου στο Τόκιο, στο πλαίσιο του Star Wars Celebration, από τον ίδιο τον Ryan Gosling και τον σκηνοθέτη Shawn Levy, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες. Ο Levy, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, περιέγραψε την ταινία ως «αυτόνομη», τονίζοντας πως δεν πρόκειται για prequel ούτε sequel, αλλά για μια ολοκαίνουργια περιπέτεια μέσα στο ευρύτερο σύμπαν του Star Wars.

Το σενάριο της ταινίας έχει γραφτεί από τον Jonathan Tropper, ο οποίος εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ τα τελευταία δύο χρόνια, κρατώντας το αυστηρά απόρρητο μέχρι σήμερα. Ο Gosling μίλησε με ενθουσιασμό για το σενάριο, χαρακτηρίζοντάς το ως εξαιρετικό, γεμάτο πρωτοτυπία, συναίσθημα και δράση, και δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερος δημιουργός από τον Shawn Levy για να διηγηθεί αυτή την ιστορία.

Στη σκηνή προβλήθηκε μια παιδική του φωτογραφία με σεντόνια Star Wars, που του είχε κρατήσει η μητέρα του, προκαλώντας γέλιο και συγκίνηση στο κοινό. Όπως είπε ο ίδιος, πιθανόν να ονειρευόταν το Star Wars πριν καν δει την πρώτη ταινία, και αυτό να επηρέασε ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κινηματογράφο.

Ryan Gosling presents a special picture to the Celebration crowd



