American Psycho: Η Mary Harron εξηγεί γιατί οι “Wall Street bros” παρερμήνευσαν την ταινία

Η Mary Harron, σκηνοθέτις του American Psycho, δήλωσε πρόσφατα ότι εκπλήσσεται με το πώς η ταινία του 2000 έχει αναδειχθεί σε cult φαινόμενο για τους λεγόμενους “Wall Street bros” και τους υποστηρικτές της “sigma male” κουλτούρας.

Σε συνέντευξή της στο Letterboxd Journal, η δημιουργός του φιλμ εξηγεί ότι δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις της —ούτε της συνσεναριογράφου Guinevere Turner— να θεωρηθεί το American Psycho ως κάτι που δοξάζει την κουλτούρα της Wall Street. Αντίθετα, στόχος ήταν η σατιρική αποδόμηση της τοξικής αρρενωπότητας, μέσα από το πορτρέτο ενός άνδρα που βυθίζεται στη βία και την εμμονή με την εικόνα.

«Δεν περιμέναμε ποτέ να το αγαπήσουν οι Wall Street τύποι. Ο Christian Bale κάνει ξεκάθαρα πλάκα μαζί τους», λέει η Harron. «Είναι σαν κάποιοι να διαβάζουν τη Βίβλο και να νομίζουν ότι τους λέει να σκοτώσουν, ή να διαβάζουν τον The Catcher in the Rye και να πάνε να πυροβολήσουν τον πρόεδρο.»

Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis, ακολουθεί τον Patrick Bateman, έναν επιτυχημένο επενδυτή της Νέας Υόρκης που ζει μια διπλή ζωή — ευγενικός επαγγελματίας τη μέρα, ψυχοπαθής δολοφόνος τη νύχτα.

Σύμφωνα με την Harron, το μήνυμα της ταινίας ήταν πάντοτε ξεκάθαρο: «Για μένα και την Guinevere, που είναι γκέι, το American Psycho ήταν η σάτιρα ενός γκέι άνδρα πάνω στην έννοια της αρρενωπότητας. Ο Ellis, ως γκέι συγγραφέας, μπορούσε να δει την ομοερωτική τελετουργία μεταξύ των 'άλφα αρσενικών' — την εμμονή με το σώμα, την εμφάνιση, τον ανταγωνισμό.»

Μάλιστα, στο βιβλίο, ο Patrick Bateman έχει ως είδωλό του τον Donald Trump — μια λεπτομέρεια που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία με την επιστροφή του Trump στον Λευκό Οίκο, καθώς, σύμφωνα με την Harron, η σημερινή κοινωνία είναι πιο «αρπακτική» και «διχαστική» από ποτέ: «Η ταινία μιλούσε για μια αρπακτική κοινωνία. 25 χρόνια μετά, οι πλούσιοι είναι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, και βλέπουμε κανονικοποίηση του ρατσισμού και της λευκής υπεροχής. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ.»

Καθώς το American Psycho συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια από την πρεμιέρα του, ο Luca Guadagnino ετοιμάζει ένα νέο κινηματογραφικό remake για τη Lionsgate, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια ταινία που δεν λέει να χάσει την πολιτισμική της επιρροή.