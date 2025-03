Κυκλοφόρησε ένα απόσπασμα από τη νέα ταινία του Leonardo DiCaprio "One Battle After Another"

Share this

Ο Leonardo DiCaprio πρωταγωνιστεί σε μια επική περιπέτεια γεμάτη δράση στο πρώτο απόσπασμα από την ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, όπου η οικογένεια του DiCaprio αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με όπλα στα χέρια.

Με το επίσημο τρέιλερ να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, το σύντομο απόσπασμα διάρκειας 21 δευτερολέπτων αποκαλύπτει τον DiCaprio να απολαμβάνει ένα ποτό, όταν η σύζυγός του, η έγκυος Teyana Taylor, πυροβολεί το αυτόματο όπλο της σε μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή. Η δράση συνεχίζεται με την εμφάνιση του νεογέννητου παιδιού τους και μια φωνή να ρωτά: «Τι θα κάνετε με αυτό το μωρό;»

Σε μια άλλη σημαντική σκηνή, η κόρη τους, που πλέον είναι νεαρή γυναίκα και υποδύεται η Chase Infiniti, πυροβολεί επίσης το αυτόματο όπλο της, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. «Ακριβώς όταν νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο, όλα αλλάζουν», λέει ο αφηγητής, καθώς αποκαλύπτεται ο τίτλος της ταινίας, που μετατέθηκε από την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας της, 8 Αυγούστου 2025, στην 26η Σεπτεμβρίου 2025.

Η ταινία One Battle After Another αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε αίθουσες Imax και θα προβληθεί σε VistaVision, προσφέροντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Sean Penn, Regina Hall, Alana Haim και Benicio del Toro, λέγεται ότι είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon (1990), αν και η υπόθεση παραμένει μυστική.

Ο Paul Thomas Anderson έγραψε το σενάριο και θα είναι και παραγωγός μαζί με τους Sara Murphy και Adam Somner, που συνεργάστηκαν μαζί του στην ταινία Licorice Pizza. Η ταινία γυρίστηκε στην Καλιφόρνια και το Τέξας και είναι σε παραγωγή της Warner Bros.