Σε περίπτωση που θέλετε να ξαναδείτε τον παλαβό μονόλογο του Sam Rockwell στο "White Lotus"

Η σειρά του HBO που σατυρίζει τους πλούσιους καλύτερα από κανέναν έχει επιτρέψει εδώ και λίγο καιρό με την 3η σεζόν της που εκυλίσσεται σε ένα πολυτελές retreat στην Ταϊλάνδη. Στο 5ο επεισόδιο ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Walton Goggins, Rick, ταξιδευει στην Bangkok και συναντά σε ένα μπαρ έναν φίλο του από τα παλιά, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Sam Rockwell.

Τίποτα δεν είχε έτσι κι αλλιώς προετοιμάσει τους τηλεθεατές για το cameo αυτό, αλλά το πραγματικό "WTF" ξεκίνησε όταν ο Rockwell άρχισε να εξηγεί γιατί εγκατέλειψε οριστικά το αλκοόλ και κατέφυγε στον βουδισμό.

«Αφότου πέρασα αμέτρητες νύχτες με Ασιάτισες γυναίκες που τόσο μου αρέσουν, σκέφτηκα: Μήπως θέλω εγώ να νιώσω σαν Ασιάτισσα γυναίκα που πηδιέται με κάποιον σαν εμένα;» Κι αυτή η ατάκα ήταν μόνο η αρχή ενός one-of-a-kind τηλεοπτικού μονόλογου που συζητιέται non-stop από την ημέρα προβολής του επεισοδίου.

Sam Rockwell's surprise cameo on tonight's episode of #TheWhiteLotus has officially gone to the history books.



It being a perfect example of stealing a scene by chewing dialogue and landing every bit.



This was #Emmys worthy all over it!pic.twitter.com/jeY6MemdFg — Bismark (@Bismark_BM) March 17, 2025

Just give Sam Rockwell the Emmy now because there’s one else on planet Earth who could deliver that monologue with a straight face #TheWhiteLotus — Chris Moffitt (@moffitt_chris) March 17, 2025