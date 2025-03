Martin Scorsese: Οι καλύτερες ταινίες για τη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Martin Scorsese αποκάλυψε τις 30 καλύτερες ταινίες για τη Νέα Υόρκη, που έχουν γυριστεί στην πόλη, για μια ειδική σειρά ταινιών που επιμελείται για τον κινηματογράφο Roxy της Νέας Υόρκης.

Η σειρά αυτή, με τίτλο Living, Breathing New York, γιορτάζει την κυκλοφορία του θρίλερ Pet Shop Days, το οποίο εκτέλεσε ο Scorsese ως παραγωγός και είναι γυρισμένο στη Νέα Υόρκη. Η πόλη αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καριέρα του Scorsese, καθώς αποτέλεσε το σκηνικό για πολλές από τις πιο διάσημες και σημαντικές ταινίες του.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί ‘σκηνοθέτες της Νέας Υόρκης’ – ο καθένας έχει τη δική του μοναδική οπτική», δήλωσε ο Martin Scorsese σε δελτίο τύπου. «Συνεργάστηκα με την πόλη όταν γύρισα (τις δικές μου ταινίες όπως) Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy, GoodFellas, Bringing Out the Dead και The Wolf of Wall Street».

Ως μέρος της λίστας, που αναφέρθηκε πρώτα από το IndieWire, ο Scorsese πρόσθεσε σημειώσεις για ορισμένες ταινίες, λέγοντας ότι το Shadows του John Cassavetes ήταν «Η ταινία που ενέπνευσε μια γενιά σκηνοθετών, περιλαμβανομένου και εμένα» και αναφερόμενος στο On The Waterfront με τον Marlon Brando, είπε: «Ναι, ξέρω ότι είναι το Hoboken, αλλά για μένα είναι μια ταινία της Νέας Υόρκης».

Εκτός από τα κλασικά φιλμ του παρελθόντος, ο Scorsese περιλαμβάνει και σύγχρονες επιτυχίες όπως το Good Time και το Uncut Gems, που σκηνοθέτησαν οι Safdie Brothers.

Η λίστα με τις κορυφαίες 30 ταινίες του Scorsese για τη Νέα Υόρκη περιλαμβάνει μερικά από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά έργα που έχουν γυριστεί στην πόλη, ενώ αποκαλύπτει την ιδιαίτερη σχέση του σκηνοθέτη με το αστικό τοπίο της Νέας Υόρκης.

1. Daybreak Express (D.A. Pennebaker)

2. The Naked City (Jules Dassin)

3. Kiss of Death (Henry Hathaway)

4. Fourteen Hours (Henry Hathaway)

5. Cry of the City (Robert Siodmak)

6. A Double Life (George Cukor)

7. The Marrying Kind (George Cukor)

8. It Should Happen to You (George Cukor)

9. Midnight Cowboy (John Schlesinger)

10. The Wrong Man (Alfred Hitchcock)

11. Sweet Smell of Success (Alexander Mackendrick)

12. Shadows (John Cassavetes)

13. Marathon Man (John Schlesinger)

14. The French Connection (William Friedkin)

15. Bye Bye Braverman (Sidney Lumet)

16. Prince of the City (Sidney Lumet)

17. Manhattan (Woody Allen)

18. Bad Lieutenant (Abel Ferrara)

19. Heaven Knows What (Josh and Benny Safdie)

20. Good Time (Josh and Benny Safdie)

21. Uncut Gems (Josh and Benny Safdie)

22. The Apartment (Billy Wilder)

23. Do the Right Thing (Spike Lee)

24. Dog Day Afternoon (Sidney Lumet)

25. Manhattan (Woody Allen)

26. Regeneration (Raoul Walsh)

27. The Musketeers of Pig Alley (D.W. Griffith)

28. Odds Against Tomorrow (Robert Wise)

29. On the Waterfront (Elia Kazan)

30. Sweet Smell of Success (Alexander Mackendrick)