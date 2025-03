Η Tilda Swinton κάνει παύση από την υποκριτική: «Ήμουν σε έναν κύκλο περιστροφής για πολύ καιρό»

H Tilda Swinton ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική στον κινηματογράφο, εξηγώντας ότι χρειάζεται χρόνο για να «ανακαθορίσει» τον εαυτό της.

Η διάσημη ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της ως The Ancient One στο Marvel Cinematic Universe και ως White Witch στις ταινίες Chronicles of Narnia, θεωρείται επίσης μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του arthouse κινηματογράφου τα τελευταία τριάντα χρόνια, χάρη σε ταινίες όπως We Need to Talk About Kevin, Snowpiercer, Adaptation και Only Lovers Left Alive.

Σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian, η Tilda Swinton άνοιξε την καρδιά της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του μυαλού της όσον αφορά την καριέρα της στον κινηματογράφο. «Δεν αποχωρώ από τον κινηματογράφο», εξήγησε. «Απλώς αποχωρώ από ορισμένες πλευρές του κινηματογράφου.»

Υποδεικνύοντας ότι σκοπεύει να κάνει την παρατεταμένη παύση για να επανεκτιμήσει τη μελλοντική κατεύθυνσή της, αναλογίστηκε τη σημασία του να παραμένει χρήσιμη. «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν πετάς γύρω από τον κόσμο, δεσμευμένη σε ένα μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Γι' αυτό χαίρομαι να πω ότι δεν θα ταξιδεύω για μήνες. Δεν θα γυρίσω άλλη ταινία φέτος. Ήμουν σε έναν κύκλο περιστροφής για πολύ καιρό. Και εδώ είναι το άλλο», συνέχισε. «Σε πιο απλό επίπεδο, θα κοιμάμαι ξανά στο δικό μου κρεβάτι. Θα έχω έναν ουρανό, έναν ωκεανό και ανθρώπους γύρω μου. Δεν είναι καταφύγιο, είναι το σπίτι μου.»

Η Tilda Swinton εμφανίστηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για να προωθήσει τη νέα της ταινία The End, σκηνοθετημένη από τον Joshua Oppenheimer (σκηνοθέτης της ταινίας The Act of Killing). Η ταινία διαδραματίζεται δύο δεκαετίες μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή και ακολουθεί μια οικογένεια δισεκατομμυριούχων που αναζητούν καταφύγιο σε ένα πολυτελές καταφύγιο ενώ ο κόσμος καίγεται γύρω τους. Η Swinton πρωταγωνιστεί μαζί με τους George MacKay και Michael Shannon, με την ταινία να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Μαρτίου.