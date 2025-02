Βραβεία SAG 2025: Νικητές και highlights

Share this

Η 31η ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών (SAG Awards) 2025 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Los Angeles, αναδεικνύοντας τους καλύτερους ηθοποιούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Στις κατηγορίες κινηματογράφου, η ταινία Conclave κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία από σύνολο ηθοποιών. Ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός σε α' ρόλο για την ταινία A Complete Unknown, και η Demi Moore κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε α' ρόλο για την ταινία The Substance. Ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε β' ρόλο για την ταινία A Real Pain, ενώ η Zoe Saldaña κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε β' ρόλο για την ταινία Emilia Pérez.

Στην τηλεόραση, η σειρά Shogun απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το καλύτερο σύνολο ηθοποιών σε δραματική σειρά.

Η σειρά Only Murders in the Building κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο σύνολο ηθοποιών σε κωμική σειρά.

Η Jessica Gunning κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε τηλεταινία ή περιορισμένη σειρά για την ταινία Baby Reindeer, μια μέρα μετά την κατάκτηση του βραβείου Independent Spirit για τον ρόλο της στην ίδια σειρά. Ο Colin Farrell κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε τηλεταινία ή περιορισμένη σειρά για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά The Penguin.

Η τελετή παρουσιάστηκε από τη Kristen Bell, η οποία ήταν υποψήφια για καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κωμική σειρά για την εκπομπή Nobody Wants This.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των Βραβείων SAG, η Jane Fonda τιμήθηκε με το Βραβείο Ζωής για την προσφορά της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ακολουθεί πλήρης λίστα των νικητών:

Εξαιρετική Ερμηνεία από Σύνολο Ηθοποιών σε Κινηματογραφική Ταινία

CONCLAVE

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κύριο Ρόλο

Timothée Chalamet / Bob Dylan – A COMPLETE UNKNOWN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κύριο Ρόλο

Demi Moore / Elisabeth – THE SUBSTANCE

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δευτερεύον Ρόλο

Kieran Culkin / Benji Kaplan – A REAL PAIN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δευτερεύον Ρόλο

Zoe Saldaña / Rita – EMILIA PÉREZ

Εξαιρετική Ερμηνεία από Σύνολο Ηθοποιών σε Ταινία Δράσης

THE FALL GUY

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Περιορισμένη Σειρά

Colin Farrell / Oz Cobb – THE PENGUIN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Περιορισμένη Σειρά

Jessica Gunning / Martha – BABY REINDEER

Εξαιρετική Ερμηνεία από Σύνολο Ηθοποιών σε Δραματική Σειρά

SHOGUN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Hiroyuki Sanada / Yoshii Toranaga – SHOGUN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Anna Sawai / Toda Mariko – SHOGUN

Εξαιρετική Ερμηνεία από Σύνολο Ηθοποιών σε Κωμική Σειρά

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Martin Short / Oliver Putnam – ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Jean Smart / Deborah Vance – HACKS

Εξαιρετική Ερμηνεία από Σύνολο Ηθοποιών σε Σειρά Δράσης στην Τηλεόραση

SHOGUN