Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας τρόμου των αδερφών Philippou με τίτλο «Bring Her Back»

Οι αδερφοί Danny και Michael Philippou, οι δημιουργοί του viral θρίλερ Talk to Me, επιστρέφουν με ένα νέο και ανατριχιαστικό project. Αυτή τη φορά, ετοιμάζουν μια ταινία τρόμου με τίτλο Bring Her Back, στην οποία πρωταγωνιστεί η διάσημη ηθοποιός Sally Hawkins, η οποία έχει κερδίσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ (Blue Jasmine, The Shape of Water)

Η ιστορία της ταινίας ακολουθεί δύο αδέρφια που ανακαλύπτουν μια σκοτεινή και φρικιαστική τελετουργία που εκτυλίσσεται στο σπίτι της ανάδοχης μητέρας τους. Το Bring Her Back αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αφού συνδυάζει την ατμόσφαιρα του τρόμου με μια δραματική πλοκή γεμάτη ένταση.

Μετά την επιτυχία του Talk to Me, που απέφερε 92 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παρά το χαμηλό budget των 4,5 εκατομμυρίων, οι αδερφοί Philippou συνεχίζουν την πορεία τους στον κόσμο του κινηματογράφου τρόμου. Η ταινία τους Talk to Me είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το κοινό και έγινε μεγάλη επιτυχία, ενώ απέσπασε θετικές κριτικές.

Το Bring Her Back είναι παραγωγής του διάσημου στούντιο A24 και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 30 Μαΐου. Μαζί με τη Hawkins, στο καστ συμμετέχουν οι Billy Barratt, Sora Wong και Jonah Gren Phillips. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο ανέλαβαν οι αδερφοί Philippou, με τη βοήθεια του Bill Hinzman.

Το κοινό μπορεί να αναμένει ένα ακόμα δυνατό θρίλερ από τους Philippou, που έχουν ήδη καταφέρει να κερδίσουν την προσοχή με την κινηματογραφική τους ματιά στον τρόμο.

Δείτε το πρώτο τρέιλερ παρακάτω: