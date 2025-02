H Freya Allan θα ενσαρκώσει την Marianne Faithfull στην βιογραφική ταινία "Marianne" της Zaida Bergroth

Share this

Η Freya Allan, η γνωστή ηθοποιός από τη σειρά The Witcher, θα υποδυθεί την Marianne Faithfull στην επικείμενη βιογραφική ταινία Marianne, η οποία σκηνοθετείται από την Zaida Bergroth. Η ταινία θα αφηγηθεί τη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας και την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Η Marianne Faithfull, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της μουσικής σκηνής του Swinging London τη δεκαετία του 1960, είχε αναδειχθεί σε ηγέτιδα καλλιτέχνης της Βρετανικής Εισβολής και έγραψε ιστορία με την πρώτη της επιτυχία, το τραγούδι "As Tears Go By", που συνέθεσαν οι Mick Jagger και Keith Richards. Η Faithfull πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά στη μουσική και τον πολιτισμό.

Αφότου η Faithfull έφυγε από τη ζωή, πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Graham Coxon των Blur, Tim Burgess των The Charlatans, Cosey Fanni Tutti, Ed Harcourt, Warren Ellis, Ronnie Wood, Jamie Lee Curtis, Sir Paul McCartney, Morrissey, και οι Metallica της αφιέρωσαν προσωπικά μηνύματα και αναγνώρισαν τη συμβολή της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η σκηνοθέτης Zaida Bergroth, γνωστή για την ταινία Tove, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία αυτής της σημαντικής βιογραφίας, που εστιάζει στη ζωή και την καριέρα της Faithfull. Η ταινία βρίσκεται σε στάδιο προπαραγωγής, και ο Βρετανός ηθοποιός και μουσικός Jojo Macari (Sex Education) έχει επιλεγεί για τον ρόλο του Mick Jagger.

Η υπόθεση της ταινίας περιγράφει την απίστευτη πορεία της Faithfull από την αθωότητα ως ποπ είδωλο και ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, μέχρι τη σχέση της με τον Mick Jagger, την αστεγία, τον εθισμό και την απογοήτευση, και τη μετέπειτα αναγέννησή της, η οποία την καθιέρωσε ως μία από τις πιο σημαντικές και αυθεντικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

Η ταινία Marianne αποτυπώνει την ιστορία μιας γυναίκας που πέρασε από τις πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή της, αλλά κατάφερε να αναγεννηθεί και να κατακτήσει την παγκόσμια αναγνώριση. Η παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνεται από την Julia Taylor-Stanley και τη Roosa Toivonen, με την ταινία Faithfull, η οποία είχε ξεκινήσει το 2020, να παραμένει ακόμα ατελής.

Η Lucy Boynton, η οποία ήταν αρχικά επιλεγμένη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε δηλώσει: «Η Marianne Faithfull είναι μια γυναίκα που ποτέ δεν έπαψε να είναι αυθεντική και να υπερασπίζεται τη δική της ταυτότητα. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, γιατί δεν την καθόρισαν οι άλλοι, αλλά εκείνη πάντα φώναζε για το ποια είναι.»

Η ταινία Marianne αναμένεται να αναδείξει την πολύπλοκη ζωή της Faithfull, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική ματιά στην καριέρα και την προσωπική της πορεία.