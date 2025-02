Νικητές BAFTA 2025: Conclave και The Brutalist απέσπασαν τις περισσότερες διακρίσεις

Η 78η τελετή απονομής των BAFTA (Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 16ης Φεβρουαρίου στο Λονδίνο. Ο γνωστός David Tennant, πρώην αστέρας του Doctor Who, παρουσίασε την τελετή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο εντυπωσιακό Royal Festival Hall στο Southbank Centre του Λονδίνου.

Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA ανακοινώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου, με το θρησκευτικό θρίλερ Conclave να ηγείται με 12 υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από το μιούζικαλ Emilia Pérez με 11, το επικό δράμα εποχής The Brutalist με 9, ενώ οι ταινίες Anora, Dune: Part Two και Wicked έλαβαν από 7 υποψηφιότητες.

Οι μεγαλύτεροι νικητές της βραδιάς ήταν το Conclave του Edward Berger και το The Brutalist του Brady Corbet. Η ταινία Conclave απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ και Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας. Από την άλλη, το The Brutalist κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Ηθοποιού για τον Adrien Brody, Μουσικής και Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

Τα βραβεία μοιράστηκαν σε πολλές ταινίες, με τις Emilia Pérez, Wicked, Anora, A Real Pain, Dune: Part Two και Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl να κερδίζουν από δύο βραβεία η καθεμία.

Η μπάντα Take That παρουσίασε τη μεγάλη τους επιτυχία του 2008 "Greatest Day" κατά τη διάρκεια της τελετής, μετά την απρόσμενη εμφάνισή της στην ταινία Anora του Sean Baker. Επίσης, ο Jeff Goldblum, αστέρας του Wicked, ερμήνευσε ένα συγκινητικό πιανιστικό κομμάτι κατά τη διάρκεια του τμήματος "In Memoriam".

Ο Warwick Davis, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Star Wars και Harry Potter, βραβεύτηκε με το BAFTA Fellowship Award, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Συνεισφοράς στον Κινηματογράφο απονεμήθηκε στη MediCinema, φιλανθρωπική οργάνωση που εγκαθιστά κινηματογράφους σε νοσοκομεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Δείτε παρακάτω τη λίστα με τους νικητές των BAFTA 2025:

Καλύτερη Ταινία:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave – WINNER

Emilia Pérez

Σκηνοθεσία:

Brady Corbet – The Brutalist – WINNER

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Α' Γυναικείος Ρόλος:

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Mikey Madison – Anora – WINNER

Demi Moore – The Substance

Saoirse Ronan – The Outrun

Α' Ανδρικός Ρόλος:

Adrien Brody – The Brutalist – WINNER

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Sebastian Stan – The Apprentice

Β' Γυναικείος Ρόλος:

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Isabella Rosselini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez – WINNER

Α' Ανδρικός Ρόλος:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain – WINNER

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Πρωτότυπο Σενάριο:

Anora – Sean Baker

The Brutalist – Brady Corbet and Mona Fastvold

Kneecap – Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

A Real Pain – Jesse Eisenberg – WINNER

The Substance – Coralie Fargeat

Διασκευασμένο Σενάριο:

A Complete Unknown – James Mangold, Jay Cocks

Conclave – Peter Straughan – WINNER

Emilia Pérez – Jacques Audiard

Nickel Boys – Ramsell Ross, Joslyn Barnes

Sing Sing – Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Machlan, John ‘Diving G’ Whitfield

Καλύτερη Βρετανική Ταινία:

Bird

Blitz

Conclave – WINNER

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό:

Luna Carmoon – Hoard

Richard Peppiatt – Kneecap – WINNER

Dev Patel – Monkey Man

Sandhya Suri, James Bowsher and Balthazar de Ganay – Santosh

Karan Kandhari – Sister Midnight

Ξενόγλωσση Ταινία:

All We Imagine As Light

Emilia Pérez – WINNER

I’m Still Here

Kneecap

The Seed Of A Sacred Fig

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:

Flow

Inside Out 2

The Wild Robot

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl – WINNER

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία:

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl – WINNER

The Wild Robot

Nτοκιμαντέρ:

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story – WINNER

Will & Harper

Καλύτερη Φωτογραφία:

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Brutalist – WINNER

Casting:

A Complete Unknown

Anora – WINNER

Conclave

Kneecap

The Apprentice

Κοστούμια:

Wicked – WINNER

Nosferatu

A Complete Unknown

Blitz

Conclave

Μοντάζ:

Anora

Conclave – WINNER

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

Μουσική:

The Brutalist – WINNER

Conclave

Emilia Perez

Nosferatu

The Wild Robot

Ήχος:

Blitz

Dune: Part Two – WINNER

Gladiator II

The Substance

Wicked

Μαλλιά & μακιγιάζ:

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance – WINNER

Wicked

Σκηνικά:

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked – WINNER

Ειδικά εφέ:

Better Man

Dune: Part Two – WINNER

Gladiator II

Kingdom Of The Planet Of The Apes

Wicked

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων:

Adios

Mog’s Christmas

Wander To Wonder – WINNER

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:

Stomach Bug

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors – WINNER

Ανερχόμενο Ταλέντο:

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson – WINNER

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

