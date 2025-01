Quentin Tarantino: Αποκάλυψη για την τελευταία του ταινία και το επόμενο πρότζεκτ του

Share this

Ο διάσημος σκηνοθέτης Quentin Tarantino, γνωστός για την μοναδική του προσέγγιση στον κινηματογράφο, έκανε αποκαλύψεις για την επερχόμενη τελευταία του ταινία και το νέο του πρότζεκτ, σε συνέντευξή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στην Γιούτα. Ενημέρωσε το κοινό ότι θα περιμένει να μεγαλώσουν τα παιδιά του για να τα έχει δίπλα του στα γυρίσματα.

Η τελευταία ταινία του Tarantino: Η αναμονή για τα παιδιά του

Ο Quentin Tarantino, του οποίου η τελευταία ταινία ήταν το Once Upon A Time In Hollywood το 2019, αποκάλυψε ότι δεν βιάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή της τελευταίας του ταινίας. Σκοπεύει να περιμένει μέχρι τα παιδιά του να είναι μεγαλύτερα και να μπορούν να θυμούνται τη συμμετοχή τους σε ένα από τα κινηματογραφικά του πλατό.

«Δεν βιάζομαι να μπω στην παραγωγή» δήλωσε. «Το κάνω αυτό για 30 χρόνια. Ο γιος μου γίνεται πέντε και η κόρη μου δύομισι ετών. Όταν βρίσκομαι στην Αμερική, γράφω. Όταν είμαι στο Ισραήλ; Είμαι μπαμπάς».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Δεν θέλω να κάνω ταινία όταν τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά για να την καταλάβουν. Θέλω να περιμένω μέχρι ο γιος μου να είναι τουλάχιστον έξι, ώστε να είναι παρών, να καταλάβει τι συμβαίνει και να είναι μια ανάμνηση για τη ζωή του».

Νέο πρότζεκτ του Tarantino: Θεατρικό έργο

Εκτός από την κινηματογραφική του καριέρα, ο Quentin Tarantino μίλησε και για το επόμενο πρότζεκτ του, το οποίο φαίνεται να είναι ένα θεατρικό έργο. «Αυτή τη στιγμή γράφω ένα θεατρικό έργο, και αυτό πιθανώς θα είναι το επόμενο πράγμα που θα κάνω», δήλωσε. Αν το έργο αποτύχει, δεν σκοπεύει να το κάνει ταινία, αλλά αν είναι επιτυχία, θα μπορούσε να είναι η τελευταία του ταινία.

Κριτική στην κουλτούρα του streaming

Ο Quentin Tarantino δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή του από την τρέχουσα κατάσταση στον κινηματογράφο, ιδιαίτερα με την ταχεία διάθεση ταινιών μέσω streaming. «Τι διάολο είναι ταινία τώρα;» αναρωτήθηκε. «Κάτι που παίζεται μόνο για 4 εβδομάδες στις αίθουσες αλλά από τη 2η εβδομάδα μπορείς να το δεις στην τηλεόραση; Δεν μπήκα σε όλο αυτό για να έχουμε μειωμένα κέρδη».

Ο σκηνοθέτης εξέφρασε την ανησυχία του για την απομείωση της κινηματογραφικής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η τελευταία χρονιά του κινηματογράφου ήταν το 2019.

Η προσωπική ζωή του Tarantino στο Ισραήλ

Ο Quentin Tarantino ζει στο Ισραήλ από το 2020, μετά τη γέννηση του γιου του, και έχει παντρευτεί την Ισραηλινή τραγουδίστρια Daniella Pick το 2018. Είχε αναφέρει ότι η 10η ταινία του θα είναι η τελευταία στην καριέρα του. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του για την αποχώρηση από το σινεμά, οι fans του συνεχίζουν να περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο κινηματογραφικό του έργο.

Αναμένοντας το τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής του καριέρας, ο Quentin Tarantino συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και πολυδιάστατους σκηνοθέτες του Hollywood.