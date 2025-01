Μαραθώνιος σινεφίλ απόλαυσης στο μαγικό σύμπαν του David Lynch στη Στέγη

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Cinobo παρουσιάζουν ένα τριήμερο-κατάβαση στον μαγικό και μυστηριώδη κόσμο του David Lynch, μέσα από όλες τις ταινίες του και έναν μαραθώνιο τριών σεζόν “Twin Peaks”. Ένα ευχαριστώ για τα όνειρα και τους εφιάλτες που μας χάρισε. Με την υποστήριξη από τις «Νύχτες Πρεμιέρας».

Η Στέγη κάνει ελεύθερη πτώση στο ασυνείδητο, σε ένα αφιέρωμα στον David Lynch, μαζί με το Cinobo. Λίγες μέρες μετά το STEGI.RADIO Takeover, το κινηματογραφικό σύμπαν του David Lynch καταλαμβάνει τη Στέγη, μεταμορφώνοντάς την σε έναν σκοτεινό, σουρεαλιστικό κόσμο, από το -1 έως τη Μικρή Σκηνή. Το αφιέρωμα Directed by David Lynch περιλαμβάνει μαραθώνιο των τριών σεζόν “Twin Peaks” στο -1, προβολές όλων των ταινιών στη Μικρή Σκηνή, μουσική και curated food menu.

Ανοίγουμε το μυστηριώδες μπλε κουτί και μπαίνουμε στο Silencio Bar, για να συναντήσουμε τα κουνέλια, τον Mystery Man και τη Laura Palmer. Να δούμε πώς ταξιδεύουν τα μυστικά. Να ζήσουμε ξανά παρέα τα όνειρα και τους εφιάλτες. Όχι για να αποχαιρετίσουμε τον David Lynch, γιατί δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μας, αλλά για να πούμε ένα ευχαριστώ σε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της εποχής μας.

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα. Τις προβολές θα προλογίσουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου που έχουν συνδεθεί και έχουν αγαπήσει το έργο του David Lynch. Ανάμεσα σε κάθε προβολή θα υπάρχει 20λεπτο διάλειμμα. Μετά το αφιέρωμα, η φιλμογραφία του David Lynch θα είναι διαθέσιμη στη streaming πλατφόρμα Cinobo στο cinobo.com, αποκλειστικά για τους συνδρομητές, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι 15 μικρού μήκους ταινίες του.

Μετά το αφιέρωμα στη Στέγη, θα ακολουθήσουν προβολές από τις «Νύχτες Πρεμιέρας», από τις 14 έως τις 24 Φεβρουαρίου, σε Αθήναιον και Cinobo Όπερα, σε μια μεγάλη αθηναϊκή γιορτή για τη μοναδική προσωπικότητα του παγκόσμιου σινεμά.

“Life is very, very complicated, and so films should be allowed to be, too.” Ο David Lynch συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1977 με την ασπρόμαυρη σουρεαλιστική ταινία τρόμου “Eraserhead”. Από τότε, με κάθε ταινία του χτίζει με συνέπεια το ιδιαίτερο οπτικό και αφηγηματικό σύμπαν του, διαμορφώνοντας το ύφος που ονομάζουμε σήμερα «λιντσικό» ως συνώνυμο του αινιγματικού, απόκοσμου και ανοίκειου. Βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα και υποψήφιος για Όσκαρ, ο Lynch κατάφερε με τις ταινίες του να στοιχειώσει τις σκέψεις μας, παρέα με ηθοποιούς όπως οι Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Naomi Watts και Laura Dern και τη μουσική του Angelo Badalamenti. Ένα αφιέρωμα που υπόσχεται να μας κρατήσει ξάγρυπνους και να μας κάνει να αγκαλιάσουμε το ανοίκειο μέσα από το μοναδικό ιδιοφυές βλέμμα του David Lynch.

Πρόγραμμα προβολών

Παρασκευή 31.1 | Μικρή Σκηνή

19:00 | Eraserhead (89΄)

20:50 | Blue Velvet (120´)

23:10 | Lost Highway (135´)

Σάββατο 1.2 | Μικρή Σκηνή

17:00 | Wild at Heart (124´)

19:25 | The Elephant Man (124´)

21:50 | Mulholland Drive (147´)

00:40 | Inland Empire (180´)

Κυριακή 2.2 | Μικρή Σκηνή

17:00 | Straight Story (112´)

19:15 | Twin Peaks (Fire Walk with Me) (134´)

21:55 | Dune (140´)

Μαραθώνιος "Twin Peaks"

Έναρξη: Παρασκευή 31.1, 23:59 (Μεταμεσονύχτια)

Season 1 (8 επεισόδια, 420') | Παρασκευή 31.1, 23:59 – Σάββατο 1.2, 07:00

Season 2 (22 επεισόδια, 1073') | Σάββατο 1.2 10:00 το πρωί έως Κυριακή 2.2, 03:53

Season 3 (18 επεισόδια, 1014’ ) | Κυριακή 2.2, 06:00 το πρωί έως 22:54

*Ανάμεσα στις προβολές μεσολαβεί 20λεπτο διάλειμμα.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Eraserhead (1977)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Allen Joseph, Charlotte Stewart, Jack Nance

Διάρκεια: 89’

Ένας άνδρας σε μια μεταποκαλυπτική βιομηχανική πόλη. Η μονίμως οργισμένη φιλενάδα του. Το φρικτά παραμορφωμένο μωρό τους που συνέχεια ουρλιάζει. Η παράνοια μέσα σε έναν εφιαλτικό χώρο ξεκινά.

The Elephant Man | Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (1980)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: John Hurt, Anthony Hopkins, John Gielgud, Hannah Gordon, Wendy Hiller

Διάρκεια: 124´

Η ιστορία ενός εξαίρετου νεαρού χειρουργού, ο οποίος συναντά σε παράσταση ενός βικτοριανού τσίρκου έναν άντρα τόσο παραμορφωμένο, που είναι καταδικασμένος να ζει μια ζωή στην απαξίωση, σαν τέρας. Πρόκειται για τον Τζον Μέρικ, ο οποίος είναι γνωστός στους επισκέπτες του τσίρκου σε ολόκληρη τη χώρα ως ο «Άνθρωπος Ελέφαντας». Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία για τον Μέρικ, ο νεαρός χειρουργός παλεύει να τον σώσει από την παρακμή και να του προσφέρει μια ζωή με αξιοπρέπεια και άνεση.

Dune (1984)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis, Sting

Διάρκεια: 140’

Ύστερα από τη δολοφονία του πατέρα του, ο γιος ενός δούκα ηγείται μιας ομάδας ανταρτών της ερήμου εναντίον του γαλαξιακού αυτοκράτορα –και μοχθηρής νέμεσης του πατέρα του– για να απελευθερώσουν τον ερημικό κόσμο τους από την κυριαρχία του αυτοκράτορα.

Blue Velvet | Μπλε Βελούδο (1986)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper

Διάρκεια: 120’

Κάτι παράξενο συμβαίνει πίσω από τους λευκούς φράχτες των σπιτιών του Λάμπερτον της Βόρειας Καρολίνας. Και όταν ο λάτρης του μυστηρίου και φοιτητής Τζέφρι Μπόμοντ πέφτει πάνω σε ένα κομμένο αυτί διασχίζοντας ένα χωράφι, αποφασίζει να μάθει τι είναι αυτό. Έχοντας μαζί του την κόρη ενός ντόπιου αστυνομικού, ο Τζέφρι οδηγείται κατά την έρευνά του σε έναν αλλόκοτο κόσμο αισθησιασμού και βίας, με το μυστήριο του κομμένου αυτιού να βρίσκει τη λύση του στη σχέση μιας τραγουδίστριας και ενός κοινωνιοπαθούς σαδομαζοχιστή.

Wild at Heart | Ατίθαση Καρδιά (1990)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Nicholas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton, Diane Ladd

Διάρκεια: 124’

Ο Σέιλορ και η Λούλα είναι δύο εραστές που πασχίζουν να μείνουν μαζί όσο η μοίρα επιμένει να τους χωρίζει. Σε αυτή την περίπτωση, η «μοίρα» είναι η μητέρα της Λούλα, μια απελπισμένη γυναίκα που μισεί τον Σέιλορ και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον κρατήσει μακριά από την κόρη της. Όταν ο Σέιλορ αποφυλακίζεται για την φόνο ενός άνδρα, εκείνος και η Λούλα ξεκινούν ένα road trip γεμάτο σεξ και ροκ, γνωρίζοντας πως τα τσιράκια της μητέρας της τους καταδιώκουν.

Twin Peaks: Fire Walk with Me | Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς (1992)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Sheryl Lee, Ray Wise, Mädchen Amick, Chris Isaak, David Bowie

Διάρκεια: 134’

Το χρονικό των οδυνηρών τελευταίων ημερών της Λόρα Πάλμερ, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον φόνο της Τερέζα Μπανκς, κατοίκου μιας πόλης γειτονικής του Τουίν Πικς, σε ένα prequel της διάσημης σειράς του Ντέιβιντ Λιντς.

Lost Highway | Χαμένη Λεωφόρος (1997)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Bill Pullman, Patricia Arquette, John Roselius, Gary Busey, Robert Blake

Διάρκεια: 135’

Κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και οδηγείται στην φυλακή. Τότε εξαφανίζεται από τη φυλακή και μεταμορφώνεται σε έναν μηχανικό που ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.

The Straight Story (1999)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Jane Galloway Heitz

Διάρκεια: 112’

Το πορτρέτο του αληθινού ταξιδιού ενός άντρα στην καρδιά της αμερικανικής ενδοχώρας. Γυρισμένο κατά μήκος της διαδρομής των 420 χιλιομέτρων που διένυσε ο πραγματικός Άλβιν Στρέιτ το 1994, από το Λόρενς της Αϊόβα μέχρι το όρος Ζάιον στο Γουισκόνσιν, το “Straight Story” χρονογραφεί την υπομονετική οδύσσεια του Άλβιν και των ανθρώπων που γνωρίζει στον δρόμο. Όταν δεν οδηγεί τη μηχανή του γκαζόν του προς τον προορισμό του, ο Άλβιν γνωρίζει διάφορους ξένους, από έναν έφηβο φυγά μέχρι έναν βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μοιράζοντας τη σοφία της ζωής του με απλές ιστορίες, ο Άλβιν αφήνει το στίγμα του σε αυτούς τους χαρακτήρες που χρωματίζουν την αποστολή του.

Mulholland Drive | Οδός Μαλχόλαντ (2001)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Jeanne Bates, Dan Birnbaum

Διάρκεια: 147’

Μια μελαχρινή γυναίκα παθαίνει αμνησία μετά από ένα τροχαίο. Περιπλανιέται στους δρόμους του Λος Άντζελες προτού καταφύγει σε ένα διαμέρισμα. Εκεί την ανακαλύπτει η Μπέτι, μια ξανθιά γυναίκα από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, που έχει έρθει στην Πόλη των Αγγέλων αναζητώντας τη φήμη ως ηθοποιός. Μαζί, οι δυο τους προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της αληθινής ταυτότητας της Ρίτα, σε ένα ονειρικό Λος Άντζελες, που δεν το έχουν αλλοιώσει ούτε η κυκλοφοριακή συμφόρηση ούτε το νέφος.

INLAND EMPIRE (2006)

Σκηνοθεσία: David Lynch

Παίζουν: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton

Διάρκεια: 180’

Μια σταρ του Χόλιγουντ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ μιας «καταραμένης» πολωνικής ταινίας. Όσο βυθίζεται στον ρόλο, ο κόσμος της μετατρέπεται σε έναν σουρεαλιστικό εφιάλτη.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Twin Peaks (1990, 1991, 2017)

Διάρκεια: 2507’

Έτος 1989. Σε μια μικρή, ορεινή και απομονωμένη πόλη της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ μία τελειόφοιτη μαθήτρια του τοπικού Λυκείου ανακαλύπτεται δολοφονημένη. Στο «ειδυλλιακό» Τουίν Πικς καταφθάνει ένας πράκτορας του FBI με μεγάλη συναίσθηση της ηθικής, εξαιρετικά ανορθόδοξες μεθόδους και στόχο να βρει τον υπαίτιο. Σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι η νεκρή Λόρα Πάλμερ σχετιζόταν απρόσμενα με πολλά μέλη της κοινότητας και ότι η «άμεμπτη» και αγνή εικόνα εκείνης μα και της πόλης κρύβει πολλά σκοτεινά μυστικά.





Πληροφορίες

Directed by David Lynch

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου | 17:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμή μονής προβολής στη Μικρή Σκηνή της Στέγης: 5 €

Η είσοδος στον μαραθώνιο "Twin Peaks" στο -1 της Στέγης είναι ελεύθερη.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με την υποστήριξη:

Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου | 17:00

