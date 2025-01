O Justin Baldoni μηνύει την Blake Lively και τον Ryan Reynolds για εκβιασμό και συκοφαντία - Ζητά 400 εκατομμύρια δολάρια

Share this

Ο Justin Baldoni έχει καταθέσει μήνυση κατά της Blake Lively και του συζύγου της, Ryan Reynolds, κατηγορώντας τους ότι υπέκλεψαν την ταινία του It Ends With Us και προσπάθησαν να τον «καταστρέψουν» με ψευδείς κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η μήνυση κατατέθηκε λίγες εβδομάδες μετά την κατάθεση μήνυσης από την Lively στην Υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, όπου ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά του Baldoni στο πλατό της ταινίας προκάλεσε «σοβαρή συναισθηματική αναστάτωση». Παράλληλα, κατηγορεί τον σκηνοθέτη ότι δημιούργησε ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και προσπάθησε να πλήξει τη φήμη της μέσω κοινωνικών δικτύων.

Αυτή η μήνυση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και για τον Baldoni, καθώς μετά την κατάθεση της μήνυσης από την Lively, απολύθηκε από το πρακτορείο του, William Morris Endeavor (WME), και του αφαιρέθηκε ένα βραβείο αλληλεγγύης για γυναίκες.

Ο Justin Baldoni υποστηρίζει ότι η Lively και ο Reynolds χρησιμοποίησαν την τεράστια φήμη τους για να κλέψουν την ταινία του και να δημιουργήσουν σκιές στην καριέρα του, ζητώντας τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τη ζημιά στη φήμη του.

Η μήνυση αναφέρει ότι η Lively και ο Reynolds συνεργάστηκαν με το πρακτορείο WME για να πιέσουν τον Baldoni και τον Heath να απολογηθούν δημοσίως για δήθεν «λάθη» κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Justin Baldoni κατηγορεί την Blake Lively ότι παραποίησε τα γεγονότα και αποσκοπούσε μόνο στη διατήρηση της προσωπικής της φήμης, χρησιμοποιώντας τα μέσα ενημέρωσης και το δικό της κύρος για να προκαλέσει ζημιά στον ίδιο.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη διάσταση καθώς η Lively αναφέρει ότι η νομική της ενέργεια σκοπό έχει να «αποκαλύψει» τις «κακόβουλες» τακτικές εκδίκησης και να προστατεύσει εκείνους που εκτίθενται σε παρόμοια περιστατικά.

Μέχρι στιγμής, η Lively και ο Reynolds δεν έχουν απαντήσει στη μήνυση του Justin Baldoni, ενώ η New York Times υπερασπίζεται τη δημοσίευση της για τη σεξουαλική παρενόχληση, αναφέροντας ότι η ιστορία βασίστηκε σε αξιόπιστα έγγραφα και ντοκουμέντα.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στον κινηματογραφικό κόσμο, ενισχύοντας την προσοχή γύρω από τη σχέση των ηθοποιών με τους σκηνοθέτες και τη χρήση των κοινωνικών μέσων για προσωπικά οφέλη.