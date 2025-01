Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BAFTA 2025

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2025 πραγματοποιήθηκε από τους ηθοποιούς Mia McKenna-Bruce (How To Have Sex) και Will Sharpe (The White Lotus), και το ενδιαφέρον είναι ήδη έντονο. Οι υποψηφιότητες για τα πιο σημαντικά βραβεία του κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύφθηκαν με την τελετή απονομής να προγραμματίζεται για τις 16 Φεβρουαρίου.

Τα BAFTA 2025 αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς τα βραβεία αποτελούν δείκτες για τις μελλοντικές εξελίξεις στην περίοδο των Όσκαρ, η οποία θα κορυφωθεί στις 3 Μαρτίου. Οι νικητές των BAFTA στις έξι μεγάλες κατηγορίες συχνά επαναλαμβάνονται και στα Όσκαρ, καθιστώντας τα βραβεία αυτά έναν σημαντικό προπομπό για τις διεθνείς διακρίσεις.

Η φετινή τελετή θα παρουσιαστεί από τον David Tennant, για δεύτερη φορά, μετά την αμφιλεγόμενη παρουσίασή του στα BAFTA 2024.

Στα BAFTA 2024, η ταινία Oppenheimer κυριάρχησε με επτά βραβεία και συνέχισε την πορεία της κερδίζοντας άλλα επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Φιλμ. Άλλοι σημαντικοί νικητές της χρονιάς ήταν το Poor Things με πέντε βραβεία, το The Zone of Interest με τρία και το The Holdovers με δύο.

Κορυφαίοι υποψήφιοι για τα BAFTA 2025

Φέτος, το θρησκευτικό θρίλερ Conclave ξεχωρίζει με 12 υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από το μουσικό Emilia Pérez με 11 υποψηφιότητες. Στη συνέχεια, το The Brutalist ακολουθεί με 9 υποψηφιότητες, ενώ οι ταινίες Anora, Dune: Part Two και Wicked συγκεντρώνουν από 7 υποψηφιότητες.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις υποψηφιότητες για τα BAFTA 2025:

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Luna Carmoon – Hoard

Richard Peppiatt – Kneecap

Dev Patel – Monkey Man

Sandhya Suri, James Bowsher and Balthazar de Ganay – Santosh

Karan Kandhari – Sister Midnight

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Ξενόγλωσση Ταινία

All We Imagine As Light

Emilia Pérez

I’m Still Here

Kneecap

The Seed Of A Sacred Fig

Σκηνοθεσία

Brady Corbet – The Brutalist

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora – Sean Baker

The Brutalist – Brady Corbet and Mona Fastvold

Kneecap – Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

A Real Pain – Jesse Eisenberg

The Substance – Coralie Fargeat

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown – James Mangold, Jay Cocks

Conclave – Peter Straughan

Emilia Pérez – Jacques Audiard

Nickel Boys – Ramsell Ross, Joslyn Barnes

Sing Sing – Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Machlan, John ‘Diving G’ Whitfield

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Saoirse Ronan – The Outrun

Α' Ανδρικός Ρόλος

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Sebastian Stan – The Apprentice

Β' Γυναικείος Ρόλος

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Isabella Rosselini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Β' Ανδρικός Ρόλος

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Inside Out 2

The Wild Robot

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Adios

Mog’s Christmas

Wander To Wonder

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Stomach Bug

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Καλύτερο Καστ

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Kneecap

The Apprentice

Φωτογραφία

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Brutalist

Κουστούμια

Wicked

Nosferatu

A Complete Unknown

Blitz

Conclave

Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Μοντάζ

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

Μακιγιάζ

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked