Όλα όσα θα δούμε στο Disney+ τον Ιανουάριο

Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

H νέα χρονιά φέρνει νέες, συναρπαστικές ιστορίες, πολυαναμενόμενες επιστροφές και αγαπημένους πρωταγωνιστές. Η νέα, πρωτότυπη σειρά, PARADISE, με τον Sterling K. Brown, έρχεται στις 28 Ιανουαρίου, ενώ στις 10 Ιανουαρίου μην χάσετε την εσπιτροφή του ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΕΣ: Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ! Επίσης αυτόν τον μήνα, έρχονται η νέα K-drama σειρά ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ και ο νέος κύκλος του WHAT WE DO IN THE SHADOWS του FX! Η συγκλονιστική ταινία NIGHTBITCH, με την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, Amy Adams, έρχεται στις 24 Ιανουαρίου.

PARADISE 16+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

28 Ιανουαρίου

Πρεμιέρα με 3 επεισόδια

Η σειρά «Paradise», με πρωταγωνιστή τον Sterling K. Brown, διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα όπου κατοικούν μερικές από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες του κόσμου. Όμως, αυτή η γαλήνη διαταράσσεται όταν σημειώνεται ένας συγκλονιστικός φόνος και μια κρίσιμη έρευνα ξεκινά.

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΕΣ: Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 14+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

10 Ιανουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Η σειρά «Ανατριχίλες: Η Εξαφάνιση» βρίσκει τα δίδυμα αδέρφια Ντέβιν και Σίσι όταν πηγαίνουν να περάσουν το καλοκαίρι στο Γκρέιβσεντ του Μπρούκλιν, μαζί με τον χωρισμένο τους μπαμπά.

Μια απειλή εμφανίζεται και γρήγορα συνειδητοποιούν ότι σκοτεινά μυστικά είναι ανάμεσά τους, πυροδοτώντας μια αλυσίδα γεγονότων που ξετυλίγουν ένα βαθύ μυστήριο. Καθώς προχωράνε προς το άγνωστο, η Σίσι, ο Ντέβιν και οι φίλοι τους, Άλεξ, Σι Τζέι και Φράνκι, βρίσκονται μπλεγμένοι στην ανατριχιαστική ιστορία τεσσάρων εφήβων που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς το 1994.

NIGHTBITCH 16+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ SEARCHLIGHT PICTURES

24 Ιανουαρίου

Μια γυναίκα (Έιμι Άνταμς) κάνει ένα διάλειμμα απ' την επαγγελματική ζωή για να μεγαλώσει το παιδί της, αλλά η νέα ζωή στο σπίτι αποκτά σύντομα μια σουρεαλιστική τροπή.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS Κ6 16+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ FX

29 Ιανουαρίου

Το «What We Do in the Shadows» του FX καταγράφει τα νυχτερινά καμώματα των βρικολάκων συγκατοίκων Νάντορ (Κέιβαν Νόβακ), Λάζλο (Ματ Μπέρι), Νάντια (Νατάσια Δημητρίου) και Κόλιν Ρόμπινσον (Μαρκ Προκς) καθώς τα βγάζουν πέρα στον σύγχρονο κόσμο του Στάτεν Άιλαντ με τη βοήθεια του πρώην υπηρέτη και νυν θνητού φίλου τους, Γκιγιέρμο (Χάρβεϊ Γκίλεν), αλλά και της βρικόλακα γραφειοκράτισσας γνωστής τους, την Οδηγό (Κρίστεν Σκαλ).

Μετά από ένα πολύ σύντομο πέρασμα ως ολοκληρωμένος βρικόλακας, ο Γκιγιέρμο επαναξιολογεί τη ζωή του. Ποιος είναι αν όχι ένας οικείος που θα κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τον αφέντη του με την ελπίδα ότι μια μέρα θα μετατραπεί σε βρικόλακα; Εν τω μεταξύ, οι βρικόλακες επανεκτιμούν επίσης. Όταν ο πρώην συγκάτοικός τους εμφανίζεται μετά από έναν υπνάκο 50 ετών, συνειδητοποιούν πόσο λίγα έχουν κάνει σε μισό αιώνα. Ούτε ένας στόχος έχει επιτευχθεί, ούτε ένα όνειρο επιδιώχθηκε, ούτε ένα μέρος του Νέου Κόσμου που κατακτήθηκε (εκτός από τον δρόμο τους και μέρος της οδού Άσλει). Στον 6ο και τελευταίο κύκλο της υποψήφιας για Emmy® κωμικής σειράς, ο Νάντορ, η Νάντια, ο Λάζλο, ο Κόλιν και ο Γκιγιέρμο μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επισκέπτονται το Νιου Χάμσαϊρ, πηγαίνουν σε ένα δείπνο θνητών, γιορτάζουν τον Βαρόνο και καλούν έναν δαίμονα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν τη θέση τους και τον σκοπό τους σ' αυτόν τον τρελό, περίπλοκο κόσμο.

ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ 18+

ΣΕΙΡΑ

15 Ιανουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Η εκπομπή «Τρίγκερ» ζητάει δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας σκοτεινά εγκλήματα. Η επικεφαλής, Ο Σοριόνγκ, ερευνά μια άλυτη υπόθεση 20ετίας, όμως μπλέκεται σε σκάνδαλο. Ο μυστηριώδης πληροφοριοδότης Δρ Τρίγκερ αποσυντονίζει την ομάδα. Τότε έρχεται ο Χαν Ντο, ένας εγωιστής που δεν δουλεύει ομαδικά. Ωστόσο, η ομάδα είναι αποφασισμένη να βρει την αλήθεια και τους κακούς.

ΟΥΙΣΚΙ ΜΕ ΠΑΓΟ 16+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

22 Ιανουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Είναι Οκτώβριος του 1981 κι ένα σοβιετικό υποβρύχιο προκαλεί χάος όταν προσαράζει στη Σουηδία. Η σειρά είναι μια παιχνιδιάρικη αναπαράσταση του τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια των δραματικών ημερών στις αρχές του Οκτωβρίου έως και τον Νοέμβριο του 1981, όταν το σοβιετικό υποβρύχιο U-137 προσάραξε στο αρχιπέλαγος Καρλσκρούνα. Ο κόσμος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια παγκόσμια σύγκρουση και όλη η ευθύνη βαραίνει τώρα έναν άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Θόρμπγιορν Φέλντιν.

HΞΕΡΕΣ ΟΤΙ;

H νέα σειρά της Lucasfilm, «Star Wars: Skeleton Crew», με πρωταγωνιστή τον Jude Law, είναι τώρα διαθέσιμη! Το φινάλε της σειράς έρχεται στις 14 Ιανουαρίου!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ 2025 ΣΤΟ DISNEY+

Δείτε το τρέιλερ με όλο το περιεχόμενο που έρχεται τη νέα χρονιά!

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΜΠΙΛΙ & ΜΟΛΙ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

24 Ιανουαρίου

ΠΕΤΩΝΤΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

31 Ιανουαρίου

AMERICAN DAD Κ20

ΣΕΙΡΑ

22 Ιανουαρίου

ΡΟΙ ΓΟΥΝΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ: ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

STAND UP

17 Ιανουαρίου

Ο SPIDER-MAN ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ MARVEL ANIMATION

29 Ιανουαρίου

ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ Κ2

ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC

15 Ιανουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα