Ο Jacob Elordi θα αντικαταστήσει τον Paul Mescal στην ταινία θρίλερ "The Dog Stars" του Ridley Scott

Η νέα ταινία θρίλερ του Ridley Scott, The Dog Stars, απέκτησε νέο πρωταγωνιστή. Ο Jacob Elordi βρίσκεται σε πρώιμες διαπραγματεύσεις για να αντικαταστήσει τον Paul Mescal, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει στην ταινία της 20th Century Studios. Το σενάριο είναι γραμμένο από τους Mark L. Smith και Christopher Wilkinson, το οποίο βασίζεται στο αποκαλυπτικό μυθιστόρημα του Peter Heller "The Dog Stars", που κυκλοφόρησε το 2012.

Η υπόθεση της ταινίας The Dog Stars ακολουθεί έναν πολιτικό πιλότο που ζει σε μία εγκαταλειμμένη αεροπορική βάση μαζί με τον σκύλο του και έναν πρώην πεζοναύτη, μέσα σε μία καταστροφική πανδημία. Ένα τυχαίο σήμα που πιάνει ο πιλότος από το ραδιόφωνο του Cessna του 1956 προσφέρει ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.

Η είδηση για την αποχώρηση του Mescal είχε αναφερθεί από το The Hollywood Reporter τον περασμένο μήνα. Στην προβολή της ταινίας Gladiator II, ο Scott είχε αναφέρει πως ο Mescal μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί ξανά μαζί του στην ταινία The Dog Stars εξαιτίας των υποχρεώσεών του με την τετραλογία του Sam Mendes για τους Beatles. Η Sony δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τις φήμες που θέλουν τον Mescal να ενσαρκώνει τον Paul McCartney.

Ο Ridley Scott είχε δηλώσει: «Ο Paul είναι ήδη φορτωμένος με το πρότζεκτ των Beatles, οπότε πιθανόν να πρέπει να τον αφήσω να φύγει».

Ο Jacob Elordi είναι γνωστός για τις ταινίες Saltburn, Priscilla και Oh, Canada, καθώς και για τη δημοφιλή σειρά Euphoria. Σύντομα θα τον δούμε στη σειρά του Prime Video The Narrow Road to the Deep North, ενώ οι μελλοντικές του ταινίες περιλαμβάνουν το Wuthering Heights της Emerald Fennell, όπου θα πρωταγωνιστεί μαζί με την Margot Robbie, και την ταινία Frankenstein του Guillermo del Toro για το Netflix.