Ο κόσμος της ψυχαγωγίας αντιδρά στις «σπαρακτικές» πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες συνεχίζονται, με πάνω από 150.000 ανθρώπους να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Οι φωτιές που ξεκίνησαν την Τρίτη (7 Ιανουαρίου) εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πέντε περιοχές του Λος Άντζελες, με τουλάχιστον 5 επιβεβαιωμένα θύματα μέχρι στιγμής. Οι πυρκαγιές ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους Santa Ana και καταστρέφουν σημαντικές γειτονιές, όπως Palisades, Eaton, Woodley, Hurst και Lidia.

Η Billie Eilish, η Ariana Grande και άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι ηθοποιοί Mark Hamill, James Woods και Mandy Moore, έχουν μοιραστεί συνδέσμους για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να ενημερώσουν για την κατάσταση. Ο Travis Barker και τα παιδιά του αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στo Palisades λόγω της πυρκαγιάς.

Πολλοί διάσημοι, όπως η Billie Eilish και η Ariana Grande, μοιράστηκαν πόρους μέσω των κοινωνικών δικτύων, βοηθώντας τον κόσμο να παραμείνει ενημερωμένος και ασφαλής. Η Billie Eilish μοιράστηκε έναν σύνδεσμο προς την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει στο Λ.Α. είναι τρομακτικό και καταστροφικό. Αυτή η σύνδεση θα παρέχει ενημερώσεις για την ασφάλειά σας».

Η Ariana Grande έγραψε στο Instagram: «Η καρδιά μου είναι με όλους όσους πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λ.Α. Μοιράζομαι κάποιες οργανώσεις που βοηθούν τους πληγέντες σε πραγματικό χρόνο».

Ο ηθοποιός Mark Hamill μοιράστηκε στα κοινωνικά του δίκτυα ότι εγκατέλειψε το Μαλιμπού και κατέφυγε με την οικογένειά του στο σπίτι της κόρης του. Σχολίασε ότι η πυρκαγιά είναι «χειρότερη από το '93», αναφερόμενος σε μια καταστροφική φωτιά που είχε πλήξει την περιοχή το 1993.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, James Woods, δημοσίευσε για την εκκένωση του σπιτιού του, φοβούμενος ότι μπορεί να το έχει χάσει. Δήλωσε: «Αισθάνομαι σαν να χάνω κάποιον αγαπημένο». Ο Woods μίλησε για την εκκένωση και τη βοήθεια που έδωσε στον 94χρονο γείτονά του με άνοια.

I took this last night from our beautiful little home in the Palisades. Now all the fire alarms are going off at once remotely.



It tests your soul, losing everything at once, I must say. pic.twitter.com/nH0mLpxz5C