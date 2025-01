Χρυσές Σφαίρες 2025: Όλοι οι νικητές

Με εκπλήξεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιανουαρίου η 82η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών -τα κινηματογραφικά βραβεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών- με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον προς την Ακαδημία, καθώς οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ ανακοινώνονται την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχτηκε το Emilia Pérez του Jacques Audiard, το οποίο απέσπασε τέσσερα βραβεία (Βραβείο Καλύτερου Μιούζικαλ, Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Β' Γυναικείου και Καλύτερου Τραγουδιού), ενώ το The Brutalist του Brady Corbet έφυγε με τρία (Βραβείο Καλύτερου Δράματος, Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού για τον Adrien Brody).

Κανένα βραβείο για το Anora του Sean Baker, που είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, κανένα για το The Complete Unknown (τη βιογραφία του Bob Dylan με τον Timothee Chalamet), ανατροπή στις κατηγορίες των ηθοποιών, όπου τα outsiders Sebastian Stan (A Different Man) και Fernanda Torres (I'm Still Here) επικράτησαν των φαβορί στις κατηγορίες τους (Α' Ανδρικός-Κωμωδία και Α' Γυναικείος-Δράμα, αντίστοιχα), με την Torres μάλιστα να βρίσκεται συνυποψήφια στην κατηγορία της με ονόματα όπως η Angelina Jolie (Maria) και η Nicole Kidman (Babygirl). Δικαίωση για την Demi Moore, η οποία μετά από «45 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά», όπως είπε στον ευχαριστήριο λόγο της, βραβεύτηκε για πρώτη φορά (Α' Γυναικείος-Κωμωδία), για τον πολυσυζητημένο ρόλο της στο body horror The Substance.

Τέλος, το Challengers του Luca Guadagnino μπορεί να βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις διεθνείς και εγχώριες λίστες με τα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, έφυγε ωσόσο μόνο με ένα βραβείο, τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Μουσικής για το (εκπληκτικό) score ηλεκτρονικής μουσικής που έγραψαν για την ταινία οι Trent Reznor & Atficus Ross.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Καλύτερη Ταινία (Δράμα): The Brutalist

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ): Emilia Pérez

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Brady Corbet (The Brutalist)

Καλύτερο Σενάριο: Κονκλάβιο

Α' Ανδρικός Ρόλος (Δράμα): Adrian Brody (The Brutalist)

Α' Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία ή Μιούζικαλ): Sebastian Stan (A Different Man)

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Δράμα): Fernanda Torres (I'm Still Here)

A’ Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία ή Μιούζικαλ): Demi Moore (The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης)

B’ Ανδρικός Ρόλος: Kieran Culkin (A Real Pain)

B’ Γυναικείος Ρόλος: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office: Wicked

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Emilia Pérez

Καλύτερη Ταινία Animation: Flow

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική: Trent Reznor & Atticus Ross (Challengers)

Καλύτερο Τραγούδι: "El Mal" (Emilia Pérez )

Στα τηλεοπτικά, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Shōgun, κερδίζοντας σε όλες τις κατηγορίες του Δράματος, ενώ Καλύτερη Κωμική Σειρά αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το Hacks. Το μεγάλο hit του Netflix Baby Reindeer βραβεύτηκε ως Καλύτερη Μίνι Σειρά, με την Jessica Gunning να αναγνωρίζεται για τον ρόλο της, αλλά τον σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή της Richard Gadd να χάνει από τον Colin Farrel και τον Πιγκουίνο του.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Shōgun

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Anna Sawai (Shōgun)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: Hacks

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jeremy Allen White (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Tadanobu Asano (Shōgun)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία: Baby Reindeer

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία: Colin Farrel (The Penguin)

Καλύτερη Stand-Up Κωμωδία: Ali Wong (Single Lady)