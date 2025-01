Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Ιανουάριο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/01/2025

Μου Λείπεις

Missing You

Η ντετέκτιβ Κατ Ντόνοβαν γνωρίζει σε μια εφαρμογή τον αρραβωνιαστικό που έφυγε πριν από χρόνια και συνειδητοποιεί ότι κάποια μυστικά καλύτερα να μένουν στο παρελθόν.

03/01/2025

Bandidos: Σεζόν 2

Bandidos: Season 2

Η γαλήνη της Λιλί και του Μιγκέλ διακόπτεται όταν εκείνη αναγκάζεται να αναζητήσει το διαμάντι του Δακρύου της Φωτιάς, ρισκάροντας τα πάντα για να σώσει τους φίλους της.

07/01/2025

Στις Ρίζες του Εγκλήματος

The Breakthrough

Ένας ντετέκτιβ συνεργάζεται με έναν γενεαολόγο για να συλλάβει τον δολοφόνο μιας επί 16 χρόνια ανεξιχνίαστης, συγκλονιστικής, διπλής ανθρωποκτονίας, πριν μπει στο αρχείο.

08/01/2025

Dubai Bling: Σεζόν 3

Dubai Bling: Season 3

Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς; Ο πιο δυσλειτουργικός και πλούσιος κύκλος φίλων του Ντουμπάι επιστρέφει και φέρνει δράμα στην τελευταία σεζόν.

09/01/2025

American Primeval

Μια μητέρα κι ένας γιος που προσπαθούν να ξεφύγουν από το παρελθόν σχηματίζουν μια νέα οικογένεια, ενώ αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα στην αμερικανική Δύση.

09/01/2025

The Upshaws: Μέρος 6

The Upshaws: Part 6

Καθώς συνεχίζουν να βιώνουν αλλαγές, ένα πράγμα παραμένει το ίδιο: οι Άπσοου πάντα στηρίζουν ο ένας τον άλλο — ακόμα κι όταν τσακώνονται.

09/01/2025

Asura

Τόκιο του '70. Τέσσερις αδερφές ανακαλύπτουν ότι ο πατέρας τους διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Tα χαρούμενα προσωπεία πέφτουν και τα καταπιεσμένα συναισθήματα εμφανίζονται.

10/01/2025

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 3

Alpha Males: Season 3

Χαμένοι όπως πάντα, οι τέσσερις φίλοι μπλέκουν σε νέες περιπέτειες καθώς αντιμετωπίζουν την πατρότητα, τη ρομαντική αναρχία και το σεξ σε μια νέα εποχή αρρενωπότητας.

14/01/202

Η Κόλαση των Single: Σεζόν 4

Single’s Inferno: Season 4

Μια νέα ομάδα σινγκλ μπαίνει στην Κόλαση για μια ευκαιρία στον έρωτα. Διακυβεύονται ο ρομαντισμός, ο ανταγωνισμός και ραγισμένες καρδιές — ποιος θα καταφέρει να βρει το άλλο του μισό;

16/01/2025

XO, Kitty: Σεζόν 2

XO, Kitty: Season 2

Η Κίτι επιστρέφει στη Σεούλ για μια νέα αρχή, αλλά νέα πρόσωπα, χαοτικοί έρωτες και οικογενειακά μυστικά φρενάρουν το σχέδιό της για ένα εξάμηνο χωρίς δράμα.

17/01/2025

Young, Famous & African: Σεζόν 3

Young, Famous & African: Season 3

Η ελίτ της Αφρικής επιστρέφει στη χλιδή και το κουτσομπολιό για τον στενό της κύκλο, όπου η πολυτέλεια συναντά το πρεστίζ — και το δράμα δίνει και παίρνει.

23/01/2025

Νυχτερινός Πράκτορας: Σεζόν 2

The Night Agent: Season 2

Καταδιώκοντας έναν πράκτορα της CIA που κατηγορείται ότι διαρρέει μυστικά, ο Πίτερ κι η Ρόουζ μπαίνουν στο στόχαστρο ενός αδίστακτου στελέχους κι ενός εγκληματία πολέμου.

30/01/2025

The Recruit: Σεζόν 2

The Recruit: Season 2

Μια νέα επιστολή εκβιασμού στέλνει τον Όουεν στη Σεούλ, όπου ένας πράκτορας θα αφήσει να διαρρεύσουν αμερικανικά μυστικά αν δεν τον βοηθήσει η CIA σε μια αποστολή του.

30/01/2025

Mo: Σεζόν 2

Mo: Season 2

Θέλοντας να γυρίσει στην οικογένειά του, ο Μο παλεύει με την υπόθεση ασύλου και με μικροδουλειές, ενώ η σχέση του με τη Μαρία απειλείται από έναν ανεξέλεγκτο αντίπαλο.

31/01/2025

Το Κορίτσι με τα Χιόνια: Σεζόν 2

The Snow Girl: Season 2

Ένα μυστηριώδες μήνυμα οδηγεί τη δημοσιογράφο Μίρεν Ρόχο να ερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στον φόνο ενός κοριτσιού, μια παλιά εξαφάνιση κι ένα ελίτ σχολείο στη Μάλαγα.

Έρχεται Σύντομα

Ψεύτικο Προφίλ: Σεζόν 2

Fake Profile: Season 2

Αποφασισμένη να ξεφύγει από τον Μιγκέλ, η Καμίλα κάνει νέα αρχή στη ζωή με τον Νταβίντ. Μια σειρά από μυστηριώδεις φόνους όμως απειλεί να καταστρέψει την ευτυχία τους.

Έρχεται Σύντομα

Ανώνυμοι Καρδιοπαθείς

Lovers Anonymous

Σημαδεμένος από παιδικά χρόνια που τον έκαναν να χάσει την πίστη του στην αγάπη, ο Τζεμ διοικεί το "Νοσοκομείο Έρωτα", ώσπου η Χαζάλ τού αναστατώνει τη ζωή.





NETFLIX LIVE EVENT

08/01/2025

WWE NXT: 2025

11/01/2025

WWE SmackDown: 2025

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/01/2025

Δεν Φταίω Εγώ

The Love Scam

Δύο αδέρφια μέσα στα χρέη καταστρώνουν ένα σχέδιο, για να κοροϊδέψουν μια πλούσια κληρονόμο και να σώσουν το σπίτι τους στη Νάπολη. Όμως ο έρωτας περιπλέκει τα πράγματα.

02/01/2025

Η Ζωή με τα Μάτια της Κανκ

Cunk on Life

Η ανέκφραστη δημιουργός ντοκιμαντέρ Φιλομίνα Κανκ μπερδεύει φιλόσοφους και ακαδημαϊκούς προσπαθώντας να καταλάβει το νόημα της ζωής σ' αυτό το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.

10/01/2025

Ad Vitam

Όταν ο ίδιος και η έγκυος γυναίκα του δέχονται επίθεση μέσα στο σπίτι τους, ένας πρώην επίλεκτος πράκτορας μπλέκεται σε ένα φονικό ανθρωποκυνηγητό που συνδέεται με το δικό του οδυνηρό παρελθόν.

17/01/2025

Πίσω στη Δράση

Back in Action

Οι πρώην κατάσκοποι Έμιλι και Ματ παραιτήθηκαν από τη CIA πριν από χρόνια για να κάνουν οικογένεια. Τώρα, η αλήθεια αποκαλύπτεται κι επιστρέφουν στα παλιά.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

01/01/2025

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever

08/01/2025

I AM A KILLER: Season 6

NETFLIX K&F

03/01/2025

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

NETFLIX SPORT SERIES

01/01/2025

Sprint: Μέρος 2

SPRINT Part 2

Πλημμυρισμένοι από ταχύτητα και αποφασιστικότητα, οι κορυφαίοι σπρίντερ στον κόσμο συγκεντρώνονται στο Παρίσι για να καταρρίψουν ρεκόρ και να γίνουν χρυσοί Ολυμπιονίκες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/01/2025

Ma

Ο Ψευταράς Liar Liar

Ο Υποκινητής Inside Man

Η Υπόσχεση The Pledge

Ο Ταξιτζής Taxi Driver

08/01/2025

Power (Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6)

13/01/2025

Αυτάρκεια Self Reliance

16/01/2025

Jurassic World

Άρωμα Γυναίκας Scent of a Woman

Συνάντησε τον Τζο Μπλακ Meet Joe Black

18/01/2025

Evil Dead Rise