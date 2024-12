Όσκαρ 2025: Elton John, Pharrell Williams, Trent Reznor μεταξύ των υποψηφίων για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Χθες η Ακαδημία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι και την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική για την τελετή απονομής βραβείων του 2025.

Η λίστα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι περιλαμβάνει τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για τις ταινίες στις οποίες ακούγονται. Ανάμεσά τους είναι αρκετά σημαντικά ονόματα από τη μουσική βιομηχανία, όπως οι Elton John, Pharrell Williams, Trent Reznor και Atticus Ross, Kneecap και άλλοι.

Το «Never Too Late» των Elton John και Brandi Carlile περιλαμβάνεται στο Elton John: Never Too Late, ενώ το «Sick In The Head» των Kneecap ακούγεται στην ομότιτλη βιογραφική τους ταινία. Το "Piece By Piece" του Pharrell Williams είναι από την ταινία Lego, το "Compress / Repress" των Trent Reznor και Atticus Ross από το Challengers, το "Mi Camino" της Selena Gomez από το Emilia Pérez, ο Robbie Williams με το "Forbidden Road" από το Better Man κ.α.

Οι υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι είναι:

Aaron Pierre & Tiffany Boone – ‘Tell Me It’s You’ (Mufasa: The Lion King)

Adrian Quesada & Abraham Alexander – ‘Like a Bird’ (Sing Sing)

Auli‘i Cravalho Featuring Rachel House – ‘Beyond’ (Moana 2)

Camille, Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – ‘El Mal’ (Emilia Pérez)

Elton John & Brandi Carlile – ‘Never Too Late’ (Elton John: Never Too Late)

Kneecap – ‘Sick in the Head’ (Kneecap)

Kristen Wiig – ‘Harper and Will Go West’ (Will & Harper)

Lainey Wilson – ‘Out of Oklahoma’ (Twisters)

Maren Morris – ‘Kiss the Sky’ (The Wild Robot)

Pharrell Williams & Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers – ‘Piece by Piece’ (Piece by Piece)

Robbie Williams – ‘Forbidden Road’ (Better Man)

Saoirse Ronan & Nicholas Britell – ‘Winter Coat’ (Blitz)

Selena Gomez – ‘Mi Camino’ (Emilia Pérez)

Trent Reznor & Atticus Ross – ‘Compress / Repress’ (Challengers)

Εν τω μεταξύ, αρκετές μεγάλες υπερπαραγωγές μπήκαν στη λίστα για την Καλύτερη Πωτότυπη Μουσική. Μεταξύ αυτών τα Wicked, Gladiator 2, Challengers, Beetlejuice Beetlejuice, Alien: Romulus κ.ά.

Οι υποψηφιότητες για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική είναι:

Aaron Zigman – The Six Triple Eight

Amelia Warner – Young Woman and the Sea

Andrea Datzman – Inside Out 2

Alberto Iglesias – The Room Next Door

Benjamin Wallfisch – Alien: Romulus

Bryce Dessner – Sing Sing

Chanda Dancy – Blink Twice

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Cristobal Tapia de Veer – Babygirl

Daniel Blumberg – The Brutalist

Danny Elfman – Beetlejuice Beetlejuice

Hans Zimmer – Blitz

Harry Gregson-Williams – Gladiator II

John Cardon Debney – Horizon: An American Saga Chapter 1

Kris Bowers – The Wild Robot

Robin Carolan – Nosferatu

Tamar-kali – The Fire Inside

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Volker Bertelmann – Conclave

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked