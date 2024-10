Έρχεται στους κινηματογράφους η ταινία anime "Interstella 5555" των Daft Punk

Η ταινία anime του 2003 των Daft Punk με τίτλο Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

Σε σκηνοθεσία Kazuhisa Takenouchi – υπό την επίβλεψη του βετεράνου καλλιτέχνη manga Leiji Matsumoto – το Interstella 5555 δημιουργήθηκε ως οπτική συνοδεία του άλμπουμ Discovery (2001), με το ίδιο να λειτουργεί ως soundtrack της ταινίας, η οποία δεν περιέχει διάλογο.

Οι Daft Punk - ή αλλιώς οι Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo - σχεδίασαν το Interstella 5555 με τον στενό συνεργάτη τους Cédric Hervet. Η ταινία προβλήθηκε για πολύ λίγο στις αίθουσες το 2003, μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών εκείνης της χρονιάς. Τώρα η ταινία θα προβληθεί σε πάνω από 800 κινηματογράφους, σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε ολοκαίνουργια 4Κ αποκατάσταση – μόνο για μία νύχτα.

Οι προβολές της ταινίας διάρκειας 65 λεπτών θα συνοδεύονται από μια επιλογή από μουσικά βίντεο των Daft Punk από σκηνοθέτες όπως οι Spike Jonze, Michel Gondry, Roman Coppola και άλλοι. Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Interstella 5555 (Remastered) in cinemas for one night only on December 12. Tickets on sale November 13.



Discovery: Interstella 5555 Edition available for pre-order now.



Discovery: Interstella 5555 Merchandise Collection available now. Full info at https://t.co/wdlZaWExaO pic.twitter.com/9xo3TVMR4v