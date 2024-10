Ο Jeremy Allen White μεταμορφώνεται στον Bruce Springsteen στη νέα βιογραφική ταινία

Κυκλοφόρησε η πρώτη εικόνα με τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen από την επερχόμενη βιογραφική ταινία Deliver Me From Nowhere.

Ο πρωταγωνιστής του The Bear θα υποδυθεί το ροκ είδωλο στο Deliver Me From Nowhere, το οποίο είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Warren Zanes που αφηγείται τη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου του τραγουδιστή Nebraska (1982).

Λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας το 2025, δημοσιεύθηκε η πρώτη φωτογραφία του White στην οποία αποτυπώνεται η κλασική στάση του Bruce Springsteen.

«Η ταινία φέρνει στην οθόνη την συναρπαστική αφήγηση της ζωής του Bruce του Warren Zanes με αυθεντικότητα και ελπίδα, τιμώντας την κληρονομιά του Bruce σε μια μεταμορφωτική κινηματογραφική εμπειρία. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με τον Bruce και τον Jon [Landau] καθώς λέω την ιστορία τους και η δημιουργική τους ενέργεια τροφοδοτεί κάθε μέρος αυτού του ταξιδιού» δήλωσε ο Scott Cooper, σκηνοθέτης της ταινίας.

Εκτός από τον White, στο Deliver Me From Nowhere θα πρωταγωνιστήσει ο Steven Graham του Peaky Blinders ως πατέρας του Springsteen, ο Jeremy Strong του Succession ως ο μέντορας και διευθυντής Jon Landau και ο Paul Walter Hauser του Black Bird ως ο τεχνικός κιθάρας Mike Batlan.

O White μιλώντας για την προετοιμασία του ρόλου είπε πως έχει μια πολύ ταλαντούχα ομάδα ανθρώπων που τον βοηθούν να προπονηθεί φωνητικά και μουσικά. Πρόσθεσε ότι ο Springsteen ήταν πραγματικά υποστηρικτικός και τον χαρακτήρισε ως «τον σπουδαιότερο τύπο».