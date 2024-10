Ο Samuel L. Jackson θυμάται πώς το "Pulp Fiction" άλλαξε τη ζωή του

Ο Samuel L. Jackson, με αφορμή την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία της ταινίας, μοιράστηκε τις αναμνήσεις του για το πώς το Pulp Fiction «άλλαξε τη ζωή του».

Το καλτ κλασικό έργο του Quentin Tarantino κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 14 Οκτωβρίου 1994 με πρωταγωνιστές τον Jackson ως Jules Winnfield, συνεργάτη στο έγκλημα του Vincent Vega (John Travolta). Με πρωταγωνιστές επίσης τους Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Christopher Walken και Bruce Willis, η ταινία έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1994 και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αναπολώντας τον αντίκτυπο που είχε η ταινία στην καριέρα του, ο Jackson έκανε μια δημοσίευση χτες στο X για να γιορτάσει τις τρεις δεκαετίες ύπαρξης της ταινίας.

PULP FICTION is 30!

This movie launched like a rocket out of Cannes and changed my life. It debuted in theaters on this day in 1994 and I’ll always remember the audience reaction. I knew this film was something special after that…AND 30 YEARS LATER, IT STILL IS. pic.twitter.com/Jz144jnmjj — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 14, 2024

«Το Pulp Fiction είναι 30!» έγραψε. «Αυτή η ταινία εκτοξεύτηκε σαν πύραυλος από τις Κάννες και άλλαξε τη ζωή μου. Έκανε το ντεμπούτο του στις αίθουσες σαν σήμερα το 1994 και θα θυμάμαι πάντα την αντίδραση του κοινού. Ήξερα ότι αυτή η ταινία ήταν κάτι ξεχωριστό...ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ.»

Ο Jackson, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε πολλές γνωστές ταινίες του Spike Lee (Do the Right Thing, Mo' Better Blues, Jungle Fever) πριν από το Pulp Fiction, είδε την καριέρα του να απογειώνεται ερμηνεύοντας το ρόλο του Jules, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' αντρικού ρόλου.

Το καστ της ταινίας συγκεντρώθηκε για την 30ή επέτειό της στο Φεστιβάλ Κλασικού Κινηματογράφου TCM τον περασμένο Απρίλιο, τιμώντας τον Bruce Willis, ο οποίος ζει με μετωποκροταφική άνοια και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Η κόρη του Tallulah και η σύζυγός του Emma ήταν εκεί για να τον εκπροσωπήσουν στην εκδήλωση.

Πέρυσι δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο η αρχική λίστα του καστ για το Pulp Fiction, αποκαλύπτωντας πως ο Travolta και ο Jackson ήταν και οι δύο δεύτερες επιλογές. Ο Michael Madsen ήταν η πρώτη επιλογή του Tarantino για να παίξει τον χαρακτήρα του Vincent Vega, ενώ ο Laurence Fishburne ήταν στη λίστα πριν από τον Jackson για τον χαρακτήρα του Jules.