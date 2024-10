Αυτή είναι η καλύτερη ταινία τρόμου όλων των εποχών

Μια νέα κατάταξη των 100 σπουδαιότερων ταινιών τρόμου δόθηκε στη δημοσιότητα από την ομάδα του Variety και στην κορυφή βρέθηκε μια παλαιότερη κλασική ταινία του είδους.

Οι κορυφαίες θέσεις στη λίστα καταλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από κλασικά έργα του 20ου αιώνα, αλλά η ταινία που κατέκτησε την πρώτη θέση αποδείχθηκε ότι ήταν το The Texas Chainsaw Massacre, η οποία γιόρτασε την 50ή της επέτειο στις 11 Οκτωβρίου.

«Πολύ λίγες ταινίες τρόμου έχουν την ποιότητα ενός αληθινού εφιάλτη – αυτό το υπερβατικά τρομακτικό κακό όνειρο από το οποίο δεν μπορείς να ξυπνήσεις, γιατί νιώθεις ότι συμβαίνει πραγματικά. Το 1974, και μόνο ο τίτλος The Texas Chainsaw Massacre μπορούσε να σου προκαλέσει τον φόβο», ανέφερε το Variety.

«Ακούγοντας αυτές τις τέσσερις λέξεις — Τέξας. Αλυσίδα. Πριόνι. Σφαγή. — μπορούσες σχεδόν να δεις την ταινία να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου. Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι το βίωναν, το πιο συγκλονιστικό πράγμα για το Texas Chainsaw αποδείχτηκε ότι ήταν ένα αριστούργημα τρόμου. Ο Tobe Hooper το σκηνοθέτησε με ένα λυρικό σασπένς. Πήρε την ιστορία πέντε μετα-χίπι εφήβων που οδηγούσαν ένα βαν μέσα στην άγρια ​​φύση του Τέξας και το μετέτρεψε σε μια βουτιά στην αμερικανική άβυσσο».

Δεύτερη στη λίστα είναι το The Exorcist (1973), ακολουθούμενη από το Psycho (1960) στη τρίτη θέση, το Jaws (1975) στη τέταρτη και το Rosemary’s Baby (1968) στη πέμπτη.

Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώθηκε από τα Night Of The Living Dead (1968), Audition (1999), Frankenstein (1931), Salò or 120 Days of Sodom (1975) και Carrie (1976).

Άλλες ταινίες που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι το Alien (1979) στην 11η θέση, το The Silence of the Lambs (1991) στην 13η θέση, το The Shining (1980) στην 18η, το Get Out (2017) στην 20η και το The Blair Witch Project (1999) στην 24η.