Όλα όσα έρχονται στην πλατφόρμα του Netflix τον Ιούνιο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

06/06/2024

Κιουμπρά: Σεζόν 2

Kübra: Season 2

Νέες δυνάμεις, νέα προβλήματα. Θα οδηγήσει ο Γκιοκάν τους οπαδούς του στη σωτηρία ή την καταστροφή;

06/06/2024

Sweet Tooth: Σεζόν 3

Sweet Tooth: Season 3

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Γκας κι οι φίλοι του ξεκινούν ένα ταξίδι ελπίζοντας να γιατρέψουν την Αρρώστια — και να ανακαλύψουν επιτέλους την αλήθεια για τους υβριδικούς.

07/06/2024

Perfect Match: Σεζόν 2

Perfect Match: Season 2

Παίκτες από ριάλιτι του Netflix αναζητούν τον έρωτα και βλέπουν πόσο ταιριάζουν σ' έναν διαγωνισμό γνωριμιών — μα μόνο ένα ζευγάρι θα ανακηρυχτεί το τέλειο ταίρι.

12/06/2024

Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν: Σεζόν 5

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 5

Σε μια νέα σειρά συνεντεύξεων, ο Ντέιβ μιλά με τη βραβευμένη με Grammy Μάιλι Σάιρους και τον θρύλο του μπάσκετ Τσαρλς Μπάρκλεϊ για τη ζωή και την καριέρα τους.

12/06/2024

The Goldin Touch: Ο Βασιλιάς των Συλλεκτών: Σεζόν 2

King of Collectibles: The Goldin Touch: Season 2

Η ομάδα της Γκόλντιν επεκτείνεται πέρα από τα αθλητικά αναμνηστικά και έρχεται αντιμέτωπη με την ποπ κουλτούρα και τα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως κόμικ, κειμήλια κ.ά.

13/06/2024

Δόκτωρ Οργασμός

Doctor Climax

Ταϊλάνδη της δεκαετίας του 1970. Ένας δερματολόγος ξεκινά μια μαζική σεξουαλική αφύπνιση αρθογραφώντας ως "Δόκτωρ Οργασμός" σε μια εφημερίδα και καταρρίπτοντας ταμπού.

13/06/2024

Μπρίτζερτον: Σεζόν 3, Μέρος 2

Bridgerton: Season 3 Part 2

Καθώς μια νέα φουρνιά ντεμπιτάντ λαχταρά να αναδειχθεί η πιο λαμπερή από όλες, μια ντροπαλή κοπέλα με διπλή ζωή βρίσκει το φως ανάμεσα σε μυστικά και εκπλήξεις.

19/06/2024

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Σεζόν 4

Love Is Blind: Brazil: Season 4

Σ' αυτήν τη σεζόν, σινγκλ που είχαν αρραβωνιαστεί ή παντρευτεί, έχουν νέες αισθηματικές ευκαιρίες και κάνουν ουσιαστικούς δεσμούς χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλο (19/06/2024: Επεισόδια 1-4,

26/06/2024: Επεισόδια 5-8).

21/06/2024

Το Παιχνίδι των Θυμάτων: Σεζόν 2

The Victims' Game: Season 2

Καθώς ετοιμάζεται να κάνει νέα αρχή με την κόρη του, ο Φανγκ Γι-Τζεν μπλέκει σε μια υπόθεση δολοφονίας και γίνεται ο βασικός ύποπτος.

28/06/2024

Άγρια Ομορφιά: Σεζόν 2

Savage Beauty: Season 2

Με το πρόσωπο της Bhengu Beauty υπό διωγμόν, η οικογένεια παλεύει για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας της, ενώ ο καθένας χωριστά αγωνίζεται για το μέλλον του.

28/06/2024

Ο Χαφιές: Σεζόν 2

The Mole: Season 2

Το παιχνίδι μεταφέρεται στη Μαλαισία για μια σεζόν με ανατροπές και συγκινήσεις, καθώς οι παίκτες φέρνουν εις πέρας αποστολές για μετρητά — με έναν σαμποτέρ ανάμεσά τους (28/06/2024: Επεισόδια 1-5, 05/07/2024: Επεισόδια 6-8,12/07/2024: Επεισόδια 9-10).







ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

05/06/2024

Στα Βάθη του Σηκουάνα

Under Paris

Η Σοφία, μια λαμπρή επιστήμονας, ανακαλύπτει ότι ένας μεγάλος καρχαρίας κολυμπά στα βάθη του ποταμού.

21/06/2024

Υπόγειο Χτύπημα

Trigger Warning

Όταν μια κομάντο των ειδικών δυνάμεων γυρίζει στην πόλη της μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, αρχίζει να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που πέθανε.

27/06/2024

Πιο Κοντά στο Τέλος

Drawing Closer

Με έναν χρόνο ζωής να του απομένει, ο 17χρονος Άκιτο βρίσκει νέο νόημα στη ζωή δίνοντας χαρά σε μια άρρωστη κοπέλα που της απομένουν μόνο έξι μήνες ζωής.

28/06/2024

Οικογενειακό Ζήτημα

A Family Affair

Μια κοπέλα (Τζόι Κινγκ) τα βρίσκει σκούρα όταν η μητέρα της (Νικόλ Κίντμαν) ξεκινά αναπάντεχα μια σχέση με το διάσημο αφεντικό της (Ζακ Έφρον).







ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

05/06/2024

Ο Χίτλερ και οι Ναζί: Το Κακό στο Σκαμνί

Hitler and the Nazis: Evil on Trial

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ερευνά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και των Ναζί, από τα χρόνια που προηγήθηκαν του Β' Π.Π. μέχρι το Ολοκαύτωμα και τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

05/06/2024

Πώς να Ληστέψεις Τράπεζα

How to Rob a Bank

Σ' αυτό το ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος, ένας χαρισματικός επαναστάτης που ζει σε δεντρόσπιτο στο Σιάτλ του '90 κάνει μια σειρά από πρωτοφανείς ληστείες τραπεζών.

06/06/2024

Νέλμα Κοντάμα: Ξέπλυμα και Γοητεία

Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money

Έξω από τη φυλακή, η διαβόητη έμπορος νομισμάτων της μαύρης αγοράς Νέλμα Κοντάμα αποκαλύπτει τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στη Βραζιλία.

11/06/2024

Γύρος της Γαλλίας: Στην Καρδιά του Πελοτόν: Σεζόν 2

Tour de France: Unchained: Season 2

Ο 110ος Γύρος της Γαλλίας είναι πιο επεισοδιακός από ποτέ: οι ομάδες αλλάζουν, τα φαβορί κλονίζονται και οι διεκδικητές του τίτλου είναι πολλοί σε έναν εντυπωσιακό αγώνα.

19/06/2024

Black Barbie

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal

Όταν μια σελίδα γνωριμιών για παράνομες σχέσεις χακάρεται, εκατομμύρια χρήστες βλέπουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν, καταστρέφοντας γάμους και ζωές.

20/06/2024

Δίδυμοι Τυχαία

The Accidental Twins

Δύο ζευγάρια πανομοιότυπων διδύμων που μπερδεύτηκαν σ' ένα κολομβιανό μαιευτήριο εξερευνούν την ιστορία τους και τις νέες τους ταυτότητες σ' ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ.

26/06/2024

Ο Χειρότερος Συγκάτοικος στην Ιστορία: Σεζόν 2

Worst Roommate Ever: Season 2

Ζητείται συγκάτοικος; Η απελπισία φέρνει τον κίνδυνο –ή και τον θάνατο– μέσα στο σπίτι, καθώς εκτυλίσσονται πραγματικοί εφιάλτες με απατεώνες, εγκληματίες και φονιάδες.

NETFLIX K&F

03/06/2024

Little Baby Bum: Ώρα για Μουσική: Σεζόν 2

Little Baby Bum: Music Time: Season 2

Οι μαθητές επιστρέφουν στο μαγικό προνήπιο. Ώρα της μουσικής, όπου τα φιλαράκια Μία, Μαξ, Μέιπλ, Αχάν και Μπάρι μαθαίνουν περισσότερα από ποτέ!





