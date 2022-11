Δεν έχει μείνει σχεδόν κανένας πλέον που να μην έχει παρακολουθήσει την ολοκαίνουρια σειρά του Netflix, το Wednesday, η οποία και αποτελεί φυσικά το πολυαναμενόμενο Addams Family adaptation δια χειρός Tim Burton. Και όσοι την παρακολούθησαν δεν γίνεται να μην εντυπωσιάστηκαν από τη μοναδική σκηνή της σειράς όπου η πρωταγωνίστρια Jenna Ortega, που ερμηνεύει την Wednesday, δίνει ένα ρεσιτάλ με τις χορευτικές της κινήσεις στον Rave’N χορό της Nevermore Academy.

Σε ένα Twitter post της ίδιας, η Ortega αποκάλυψε ότι η έμπνευση πίσω από τις εντυπωσιακές χορευτικές κινήσεις της, που χορογράφησε μάλιστα η ίδια, δεν ήταν άλλη από τη θρυλική Siouxsie Sioux των Siouxsie and the Banshees, μαζί με το Rich Man’s Frug του Bob Fosse, τη Lisa Loring (που ερμήνευσε τη Wednesday Addams στο original Addams Family στα 1960s), τη new wave τραγουδίστρια Lene Lovich, τον Γάλλο ηθοποιό Denis Lavant, αλλά και αρχειακό υλικό με goths που χορεύουν σε clubs στα ’80s.

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω αναφορές, η νεαρή ηθοποιός δημιούργησε μια σκηνή χορού στη σειρά η οποία καταγοήτευσε το κοινό, που δεν σταματά να την αναπαράγει στα κοινωνικά μέσα.

Δείτε τη Jenna Ortega στο ’80s-influenced goth dance του Wednesday εδώ:

Fans της σειράς μοιράστηκαν στο Twitter μερικά από τα homages της χορογραφίας της, με την 20χρονη να δηλώνει ότι στους castmates της ότι η ίδια υπήρξε «αρκετά ανασφαλής» ως προς τη δημιουργία της, εξαιτίας του ότι εκείνη δεν είναι ούτε χορεύτρια, αλλά ούτε και χορογράφος.

Μιλώντας στο Vulture, η Ortega δήλωσε ότι συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Tim Burton ώστε να επιλέξουν το “Goo Goo Muck” των Cramps για τη μουσική επένδυση της χορογραφίας, το οποίο και επιλέχθηκε μάλιστα λίγες μόλις ημέρες πριν από το γύρισμά της.

Όχι και άσχημα για μια Ortega της οποίας η καριέρα μόλις τώρα εκτοξεύεται!

