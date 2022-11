Ακόμη ένα διαφημιστικό φιλμ σκηνοθέτησε ο Terrence Malick έπειτα από εκείνο για την Ford του 2021, επιστρέφοντας αυτή τη φορά με μια δουλειά για λογαριασμό του οίκου Louis Vuitton.

Με συνοδοιπόρο τη φωτογράφο Viviane Sassen και με τη μουσική επένδυση του Michael Nyman, ο Terrence Malick επιστρέφει προσφέροντας στο κοινό ένα φιλμ που παίζει με τα γεωμετρικά σχήματα και με την αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος στη μεγάλη οθόνη, σε ένα αισθητικό ταξίδι που μας πάει από την Ισλανδία, την Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Γαλλία στο Νιου Μέξικο και το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, ένα αγόρι και οι φίλοι του ανακαλύπτουν το όχημα για τα φανταστικά ταξίδια τους, που δεν είναι άλλο από ένα Louis Vuitton trunk.

Σε άλλα νέα, ο Terrence Malick εργάζεται αυτό το διάστημα πάνω στη δημιουργία της ταινίας του με τίτλο The Way of the Wind, στην οποία και θα πρωταγωνιστεί ο Mark Rylance. Αυτός θα ερμηνεύει τον ρόλο του Σατανά σε ένα βιβλικής έμπνευσης έπος που επαναπροσδιορίζει και φαντάζεται εκ νέου τη ζωή του Ιησού. Αναμένουμε!

Απολαύστε εδώ το διαφημιστικό για τον οίκο Louis Vuitton: