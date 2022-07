Μια personalized “Upside Down Playlist” για να σωθείτε από τον Vecna δημιούργησε το Spotify ενόψει της κυκλοφορίας των νέων επεισοδίων του Stranger Things, συνεργαζόμενο με το Netflix στο οποίο και προβάλλεται η σειρά.

Η playlist αποτελεί μια αναφορά στην instantly iconic σκηνή της τέταρτης σεζόν του Stranger Things, όπου η Max (Sadie Sink) σώζεται από τον μοχθηρό Vecna ακούγοντας το αγαπημένο της κομμάτι, το “Running Up That Hill (A Deal with God)” της Kate Bush.

Έτσι, στην Upside Down Playlist του Spotify, το πρώτο κομμάτι που εμφανίζεται είναι και το προσωπικό σας savior song, υπολογισμένο φυσικά από τον αλγόριθμο της εφαρμογής από ένα από αυτά που ακούτε διαρκώς και παραπέμπει στο αγαπημένο σας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Twitter και ανατρέξτε στην εφαρμογή για να δείτε τη δική σας Upside Down Playlist:

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧



[https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK