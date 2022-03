Στις δύο νέες κατηγορίες, που δεν είχαν όμως αγαλματάκι, δύο ταινίες του Ζακ Σνάιντερ επιλέχθηκαν από το κοινό που είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει έως και είκοσι φορές την ημέρα. Σε μία χρονιά λοιπόν που το No Way Home του Spider-Man έφτασε σχεδόν τα δύο δισεκατομμύρια εισπράξεις στους κινηματογράφους και προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στις αίθουσες, ως αγαπημένη στιγμή του κοινού ψηφίστηκε η είσοδο του Flash στη speed force από το Snyder Cut της Justice League που φυσικά δεν προβλήθηκε ποτέ στους κινηματογράφους. Ως αγαπημένη ταινία επιλέχθηκε μία άλλη ταινία του Σνάιντερ, το Army of the Dead που προβλήθηκε από το Netflix. Τρεις από τους χρήστες του twitter που ψήφισαν θα επιλεγούν για να ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες και να παρουσιάσουν ένα βραβείο στην τελετή του 2023. Αυτές οι δύο νέες ανεπίσημες κατηγορίες, ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, με στόχο να προσελκύσουν ένα διαφορετικό κοινό στα όσκαρ, που πάσχουν τα τελευταία χρόνια στην τηλεθέαση, όμως η διαδικασία προκάλεσε πολλές αντιδράσει από ανθρώπους του χώρου και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει του χρόνου, τουλάχιστον με αυτή τη μορφή.





