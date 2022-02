Την επόμενη χρονιά είχαμε το σκηνικό με τον Κέβιν Χαρτ, που ανέλαβε την παρουσίαση αλλά μετά τη εμφάνιση παλαιότερων tweet του που θεωρήθηκαν προσβλητικά, αποχώρησε και δεν αντικαταστάθηκε. Φέτος, λοιπόν, επιστρέφουμε στο προηγούμενο μοντέλο, θα έχουμε τρεις παρουσιάστριες όπως αποκάλυψε . Αυτές θα είναι οι Amy Schumer, Regina Hall και Wanda Sykes που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης. Ο φετινός παραγωγός της τελετής, Will Packer, θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα , κάθε ώρα της τελετής να έχει διαφορετικό πρόσωπο για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του κοινού, αφού η τηλεθέαση τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τον κατήφορο. Ανάμεσα στα ονόματα που συζήτησαν για τη θέση, αλλά το θέμα τους δεν προχώρησε, ήταν και πρωταγωνιστής του Mad Men, Τζον Χαμ, που αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων για την 94η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις στο Dolby Theater του Hollywood. Το Power of the Dog, η ταινία της Jane Campion, σάρωσε με δώδεκα υποψηφιότητες, ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, πρώτο ανδρικό ρόλο, δύο για δεύτερο ανδρικό ρόλο και δεύτερο γυναικείο ρόλο. Με δέκα υπoψηφιότητες ακολουθεί το Dune που θα διεκδικήσει ανάμεσα σε άλλα και αυτά για την καλύτερη ταινία. To όσκαρ καλύτερης ταινία θα διεκδικήσουν ακόμα τα Belfast, Coda, Don’t Look Up, Drive my Car, King Richard, Licorice Pizz, Nightmare Alley και το West Side Story. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η Jane Campion έγινε η πρώτη γυναίκα που δύο υποψηφιότητες για όσκαρ σκηνοθεσίας, αφού ήταν υποψήφια και το 1994 με το The Piano. O Κένεθ Μπράνα, που έγραψε το σενάριο και σκηνοθετεί το Belfast, έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος με υποψηφιότητες σε επτά διαφορετικές κατηγορίες. Οι απουσίες από τις υποψηφιότητες που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι σίγουρα αυτές της Lady Gaga και της Ruth Nega από την κούρσα του πρώτου γυναικείου ρόλου, του Λεονάρντο ντι Κάπριo για τον πρώτο ανδρικό ρόλο και του Ντενί Βιλνέβ από τη σκηνοθεσία.

