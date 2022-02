Ομολογουμένως το timing αυτής της ανακοίνωσης είναι αρκετά... περίεργο. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης των ημερών είναι η σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στο Amazon, αλλά στην επερχόμενη δημοπρασία για τα κινηματογραφικά δικαιώματα που αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες το Variety. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία Saul Zaentz Co, αποφάσισε να πουλήσει τα δικαιώματα που έχει στην κατοχή της και αφορούν ανάμεσα σε άλλα, τόσο τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όσο και το Hobbit. Η πώληση αφορά κινηματογραφικά δικαιώματα, merchandise, video-games αλλά και θεματικά πάρκα και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το πεδίο τονίζουν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα δύο δισεκατομμύρια. H εταιρεία υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα επέστρεψαν στην κατοχή της, από τη στιγμή που η Warner Bros δεν ετοίμαζε ενεργά κάτι καινούργιο. Και πάμε τώρα ξανά στο War of the Rohirim. H Warner Bros τονίζει ότι η ταινία που τοποθετείται χρονικά 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Άρχοντα, θα διηγηθεί την ιστορία πίσω από το φρούριο του Helm’s Deep, με μια βουτιά στη ζωή και τις αιματοβαμμένες περιπέτειες μίας θρυλικής φιγούρας της Μέσης-Γης. Το ατρόμητου βασιλιά του Rohan, του Helm Hammerhand Ο Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) θα σκηνοθετήσει, ενώ η Philippa Boyens που έγραψε το σενάριο για τις τριλογίες του Άρχοντα και του Χόμπιτ, είναι στην παραγωγή. Στο σενάριο είναι οι Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou δουλεύοντας πάνω σε μία ιστορία των Addiss & Will Matthews, ενώ στη δημιουργική ομάδα βρίσκουμε τον βραβευμένο με όσκαρ για τη δουλειά του στον Άρχοντα, Richard Taylor (ιδρυτής της Weta Workshop), τον επίσης βραβευμένο με όσκαρ για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άρχοντα, Alan Lee αλλά και τον illustrator του Τόλκιν, John Howe. Την στήριξη του στο πρότζεκτ έδωσε άμεσα ο Πίτερ Τζάκσον που μέσω Facebook, έγραψε ότι θα είναι πρώτος στη σειρά για να δει την ταινία στους κινηματογράφους. Οι αυτές που ακολουθούν είναι οι πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Πηγή