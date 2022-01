Από την Πέμπτη 27/1 μέχρι και την Τετάρτη 2/2, το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου δίνει το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του με το σινεφίλ κοινό,

διαδικτυακά στην πλατφόρμα CINESQUARE, με δωρεάν πρόσβαση σε συνολικά 35 ταινίες και αφιερώματα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά και τα καθιερωμένα βραβεία του φεστιβάλ.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, που πραγματοποιείται Υπό Την Αιγίδα και με την Οικονομική Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ (Δήμος Αθηναίων).

Αναλυτικά οι ταινίες:

As Far As I Can Walk (Strahinja Banovic)

Σερβία/Γαλλία/Λουξεμβούργο/Βουλγαρία/Λιθουανία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 92’

Σκηνοθεσία: Stefan Arsenijevic

Σενάριο: Stefan Arsenijevic, Nicolas Ducray, Bojan Vuletic

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Jelena Stankovic | Μουσική: Martynas Bialobzeskis

Ηθοποιοί: Ibrahim Koma, Nancy Mensah-Offei, Maxim Khalil

Παραγωγή: Miroslav Mogorovich, Gilles Chanial, Borislav Chouchkov,

Kestutis Drazdauskas, Myrina Mané, Alice Ormières

Ο Στραχίνια και η σύζυγός του, η Αμπαμπούο, έφυγαν από τη Γκάνα όταν ξέσπασε η προσφυγική κρίση. Κατάφεραν να φτάσουν στη Γερμανία, αλλά απελάθηκαν πίσω στο Βελιγράδι. Εκεί ο Στραχίνια κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Δουλεύει σκληρά για να εξασφαλίσει άσυλο, δοκιμάζοντας την τύχη του στο ποδόσφαιρο σ’ έναν τοπικό σύλλογο και δουλεύοντας ως εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό. Μόνο που ο δρόμος είναι μακρύς, κι έτσι η Αμπαμπούο, μια παθιασμένη γυναίκα που φιλοδοξεί να γίνει ηθοποιός στο Λονδίνο, νιώθει πως οι επιθυμίες της μένουν ανεκπλήρωτες. Ένα βράδυ φτάνει στα μέρη τους μια νέα ομάδα Σύρων προσφύγων, οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν για τη Δυτική Ευρώπη. Ένας από αυτούς είναι ο Αλί, ένας χαρισματικός αριστερός ακτιβιστής. Η Αμπαμπούο τον κοροϊδεύει στην αρχή, αλλά μέσα σ’ ένα βράδυ φεύγει μαζί του από τη χώρα, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση. Ο Στραχίνια ακολουθεί τη διαδρομή των μεταναστών στα Βαλκάνια, αλλά για τους δικούς του μοναδικούς λόγους...

Μια ευφάνταστη κινηματογραφική μεταφορά ενός κλασικού μεσαιωνικού έπους, όπου Αφρικανοί μετανάστες παίρνουν τη θέση των εθνικών ηρώων της Σερβίας. Μια επίκαιρη και συνάμα διαχρονική διασκευή, η οποία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα, την παράδοση, τη φυλή και την αγάπη.

*Βραβείο Crystal Globe στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

του Κάρλοβι Βάρι

*Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη

στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου KineNova

Stefan Arsenijevic (1977-)

Φιλμογραφία

Belgrade Sound (2001)

Love and Other Crimes (2008)

Do Not Forget Me Istanbul (2010)

Californie

Ιταλία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 81’

Σκηνοθεσία: Alessandro Cassigoli & Casey Kauffman

Σενάριο: Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Vanessa Picciarelli

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Emanuele Pasquet

Μοντάζ: Alessandro Cassigoli | Μουσική: Giorgio Giampa

Ηθοποιοί: Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato,

Fatima Ramouch, Simona Petrosino, Emanuele Palumbo

Παραγωγή: Ang Film, RAI Cinema, Damiano Ticconi

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Τζαμίλα και μελετά προσεκτικά τις ριζικές αλλαγές στο σώμα της, στις επιθυμίες και τους στόχους της. Γυρισμένο σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, το “Californie” είναι η ποιητική και συναρπαστική απεικόνιση του βαθμού στον οποίο φαινομενικά άσχετες αποφάσεις καθορίζουν το μέλλον ενός ατόμου που βρίσκεται ανάμεσα στο να πετύχει και να υποκύψει στις κακουχίες.

*2 υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (Βραβείο Giornate degli Autori και Βραβείο Label Europa Cinemas)

Alessandro Cassigoli & Casey Kauffman

Φιλμογραφία

The Things We Keep (2017)

Butterfly (2018)

I’m Not In Love

https://www.youtube.com/watch?v=TWODd267ls0

Ηνωμένο Βασίλειο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 84’

Σκηνοθεσία: Col Spector | Σενάριο: Col Spector, Radha Chakraborty

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Andrew Alderslade | Μοντάζ: Michael Cheung

Ηθοποιοί: Al Weaver, Cristina Catalina, Morgan Watkins,

Sinead Matthews, Tessa Peake-Jones

Παραγωγή: Col Spector, Hannah Greenwood, Vanessa Muir

Αφότου έλαβε ένα τελεσίγραφο γάμου από μια γυναίκα που δεν είναι σίγουρος ότι αγαπά πραγματικά, ο Ρομπ είναι αντιμέτωπος με το χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σταματήσει να ψάχνει για τη μυθική «Δεσποινίς Τέλεια» και να μάθει να βλέπει τι είναι ακριβώς μπροστά του.

Col Spector

Φιλμογραφία

Someone Else (2006)

Honeymooner (2010)

Inventory (Inventura)

Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 106’

Σκηνοθεσία: Darko Sinko | Σενάριο: Darko Sinko

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Marko Brdar | Μοντάζ: Matic Drakulic

Μουσική: Matija Krecic

Ηθοποιοί: Alen Kermac, Dejan Spasic, Rados Bolcina, Mirel Knez

Παραγωγή: Vlado Bulajic, Lija Pogacnik

Αφότου κάποιος προσπαθεί να πυροβολήσει έναν μεσήλικα, το θύμα κάνει μια απογραφή φίλων και γνωστών για να ανακαλύψει ποιος μπορεί να αισθάνθηκε αδικημένος από εκείνον.

*Η ταινία κέρδισε 6 βραβεία στο Slovene Film Festival, μεταξύ των οποίων και το Καλύτερης Πρώτης Ταινίας.

Darko Sinko

Φιλμογραφία

Kriticna Generacija (2010)

Upor (2013)

Hiske (2015)

Musa

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 107’

Σκηνοθεσία: Νίκος Νικολόπουλος

Σενάριο: Νίκος Νικολόπουλος, Άρτεμις Ζερβού

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Νικολόπουλος

Μοντάζ: Νίκος Νικολόπουλος | Μουσική: Miyaki

Ηθοποιοί: Θανάσης Γεωργίου, Στέφανος Μουαγκιέ,

Ιερώνυμος Καλετσάνος, Ελεάνα Στραβοδήμου,

Αλέξανδρος Μαυρόπουλος

Παραγωγή: Νίκος Νικολόπουλος, Άρτεμις Ζερβού

Η ερωτική ιστορία του Σίμου και του Μούσα. Μια κάθοδος στο σκοτάδι με οδηγό τον Σίμο. Ο Μούσα θέλει να φύγει. Στην προσπάθειά του να τον κρατήσει, ο Σίμος ανοιγοκλείνει την πόρτα που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα. Θα χάσει τον Μούσα; Τον εαυτό του; Ή τον εαυτό του μέσα στον Μούσα;

*Συμμετοχή στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Νίκος Νικολόπουλος

Φιλμογραφία

Πολκ (2014)

My Mother’s Swedish Heart (Svedsko Srce Moje Majke)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 88'

Σκηνοθεσία: Adis Bakrač | Σενάριο: Zilhad Ključanin

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Admir Švrakić | Μουσική: Hamza Raznatovic Ηθοποιοί: Faketa Salihbegović-Avdagić, Nermin Omić, Irina Dobnik, Armin Omerović

Παραγωγή: Almir Šahinović

Tο καλοκαίρι του 1993, μια ομάδα Βόσνιων προσφύγων καταφεύγει στη Σουηδία λόγω του πολέμου στη Βοσνία. Ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός τοποθετεί τους πρόσφυγες σε έναν χώρο για μετανάστες. Ανάμεσά τους και το παντρεμένο ζευγάρι μεσηλίκων Ντερβίς και Αντέμ. Η Ντερβίς γνωρίζει τη Σουηδή Ίνγκριντ και παρά το γλωσσικό εμπόδιο, οι δυο τους γίνονται καλές φίλες. Όμως η Ντερβίς ανακαλύπτει ότι η Ίνγκριντ είναι βαριά άρρωστη...

Adis Bakrač

Φιλμογραφία

Short Story About Happiness (1998, μικρού μήκους)

The Abyss (2000)

Play Till The End (2003, μικρού μήκους)

The Abandoned (2010)

Ma Nuit (My Night)

Γαλλία/Βέλγιο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 87’

Σκηνοθεσία: Antoinette Boulat

Σενάριο: Antoinette Boulat, François Choquet, Anne-Louise Trividic

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Laetitia de Montalembert

Μοντάζ: Maxime Mathis | Μουσική: Nicolas Errèra

Ηθοποιοί: Lou Lampros, Tom Mercier, Carmen Kassovitz

Παραγωγή: Alain Benguigui, Marie-Jeanne Pascal,

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Η Μαριόν αντιμετωπίζει το Παρίσι τη νύχτα με ευάλωτα αισθήματα, που συνδέονται με την απώλεια της αδερφής της, ώσπου διασταυρώνεται με τον Αλέξ. Η συνάντησή τους θα εξελιχθεί στο ρυθμό της περιπλάνησής τους στην πόλη, σαν ένα ταξίδι μέσα στη νύχτα.

*Υποψηφιότητα για Βραβείο Κοινού – Armani Beauty στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Antoinette Boulat

Φιλμογραφία (ως casting director)

Pola X (1999)

Demon Lover (2002)

Swimming Pool (2003)

Kingdom of Heaven (2005)

Antichrist (2009)

Carlos (2010)

The French Dispatch (2021)

Patchwork

Κύπρος/Ισραήλ/Σλοβενία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 88’

Σκηνοθεσία: Πέτρος Χαραλάμπους | Σενάριο: Janine Teering

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Στυλιανός Κωνσταντίνου, Κύρος Παπαβασιλείου

Μουσική: Χρίστος Κυριακούλλης

Ηθοποιοί: Αγγελική Παπούλια, Joy Rieger, Στέλλα Φυρογένη,

Αντώνης Καφετζόπουλος, Ανδρέας Τσέλεπος

Παραγωγή: Janine Teering, Μάριος Πιπερίδης, Marek Rozenbaum, Michael Rozenbaum, Ales Pavlin, Andrej Stritof

Για τη Χαρά η οικογένειά της είναι το παν. Μερικές φορές όμως φαντάζεται τον εαυτό της χωρίς αυτούς. Ανίκανη να μιλήσει σε οποιονδήποτε για αυτήν την εσωτερική της μάχη, κουβαλάει μόνη το βάρος της ενοχής και της σύγχυσης. Όταν γνωρίζει την ντροπαλή κόρη του αφεντικού της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την υπαρξιακή της αγωνία και το οδυνηρό παρελθόν της.

*Συμμετοχή στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πέτρος Χαραλάμπους

Φιλμογραφία

Το Αγόρι στη Γέφυρα (2016)

REM Ταχείες Κινήσεις Οφθαλμού

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη

Διάρκεια: 77’

Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς | Σενάριο: Κάρολος Ζωναράς

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Francesca Zonars, Κάρολος Ζωναράς

Μοντάζ: Ελένη Τόγια | Μουσική: Bella Bartòk, Gyorgy Kurtág,

Karl Hartman, Σταμάτης Κραουνάκης, Friederich Händel, Arvo Pärt

Ηθοποιοί: Δημήτρης Κίτσος, Katia Leclerk O’Wallis,

Νατάσα Εξηνταβελόνη, Μάνος Πίντζης

Παραγωγή: Katia Leclerk O’Wallis, Zonaras Productions

Δύο ζευγάρια διαφορετικής ηλικίας εμπλέκονται μεταξύ τους. Οι νεότεροι αντικρίζουν τα αδιέξοδα των μεγαλύτερων σαν μια ζοφερή πιθανότητα, ενώ οι μεγαλύτεροι «ανανεώνονται» αλλά και βυθίζονται ακόμη πιο βαθιά στα δικά τους αδιέξοδα. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τα λάθη δεν διορθώνονται και οι σχέσεις καταλήγουν ανθρωποφαγικές.

*Συμμετοχή στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Κάρολος Ζωναράς

Φιλμογραφία

Ο Γιος του Τσάρλι (2009)

Μπιγκ Χιτ (2012)

Πέντρο Νούλα (2017)

Sisterhood

Βόρεια Μακεδονία/Κόσσοβο/Μαυροβούνιο – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 90’

Σκηνοθεσία: Dina Duma | Σενάριο: Dina Duma, Martin Ivanov

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Naum Doksevski | Μοντάζ: Martin Ivanov

Μουσική: Igor Vasilev – Novogradska

Ηθοποιοί: Antonija Belazelkoska, Mia Giraud

Παραγωγή: Marija Dimitrova, Liridon Cahani,

Biljana Vusovic, Guillaume De Seille

Οι έφηβες Μάγια και Τζάνα είναι αχώριστες και κάνουν τα πάντα μαζί. Η δυναμική Τζάνα παίρνει συνήθως το προβάδισμα και η Μάγια την ακολουθεί. Ένα βράδυ σε ένα πάρτι πιάνουν την Έλενα, το πιο δημοφιλές κορίτσι στο σχολείο, να κάνει σεξ σε βίντεο με τη μακροχρόνια αγάπη της Μάγια. Η Τζάνα πείθει τη Μάγια να δημοσιεύσει το βίντεο και όταν αυτό παίρνει μεγάλες διαστάσεις, η ζωή της Έλενας καταστρέφεται. Μια έντονη σύγκρουση μεταξύ των τριών κοριτσιών προτρέπει την Έλενα να εξαφανιστεί και η Μάγια να θέλει να πάει στην αστυνομία… αλλά δεν είναι αυτό που θέλει η Τζάνα. Η Μάγια γίνεται ο νέος της στόχος και πρέπει να βρει το κουράγιο να ξεφύγει από την τοξική της σχέση και το μυστικό που απειλεί να της καταστρέψει τη ζωή.

*Υποψηφιότητα για Βραβείο East of West

στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι

Dina Duma

Φιλμογραφία

Elena (2016, μικρού μήκους)

They Come From The Center of the World (2017, μικρού μήκους)

Without Love (2018, μικρού μήκους)

The Inner Cage (Ariaferma)

Ιταλία/Ελβετία/Γαλλία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 117’

Σκηνοθεσία: Leonardo di Costanzo

Σενάριο: Leonardo di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Δ/νση Φωτογραφίας: Luca Bigazzi | Μοντάζ: Carlotta Cristiani

Μουσική: Pasquale Scialò

Ηθοποιοί: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane,

Salvatore Striano, Antonio Buíl | Παραγωγή: Carlo Cresto-Dina

Τα τελευταία υπολείμματα μιας φυλακής, οι φρουροί και οι λίγοι κρατούμενοι, περιμένουν να μεταφερθούν, σταδιακά οι κανόνες φαίνεται να έχουν όλο και λιγότερο νόημα και οι άντρες που περιμένουν γίνονται μια νέα εύθραυστη κοινότητα.

Leonardo di Costanzo

Φιλμογραφία

Un cas d'école (2003)

Odessa (2006)

Cadenza d'inganno (2011)

L'intervallo (2012)

L'intrusa (2017

Troubled Minds

Λετονία – 2021 – έγχρωμη

Διάρκεια: 108’

Σκηνοθεσία: Raitis Abele & Lauris Abele

Σενάριο: Raitis Abele & Lauris Abele

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Marcis Abele | Μοντάζ: Armands Zacs

Ηθοποιοί: Toms Auninš, Marcis Lacis, Daniela Vetra, Juris Zagars,

Darta Danevica, Marija Skangale

Παραγωγή: Kristele Pudane, Raitis Abele, Roberts Vinovskis

Τα αδέρφια Ρόμπερτ και Μάρτιν απέχουν έναν μήνα από τη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης τους. Με στόχο να αντλήσει έμπνευση για δημιουργία, ο Μάρτιν κλειδώνεται σε ένα μαύρο κύβο. Μόλις βγει από αυτόν, τα αδέρφια αρχίζουν να βιώνουν άγρια γεγονότα που υπάρχουν στην άκρη του χάους. Η ταινία εξετάζει τη λεπτή γραμμή μεταξύ της δημιουργικότητας του καλλιτέχνη και των ψυχικών προβλημάτων.

Raitis Abele & Lauris Abele

Φιλμογραφία

Baltic Tribes | Last Pagans of Europe (2018)

Η Βοή του Κόσμου

Ελλάδα – 2021 – έγχρωμη και ασπρόμαυρη

Διάρκεια: 84’

Σκηνοθεσία: Πέτρος Σεβαστίκογλου | Σενάριο: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Μοντάζ: Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μουσική: The Prefabricated Quartet

Ηθοποιοί: Μάρθα Λαμπίρη, Ιώ Λατουσάκη, Βασίλης Μπούτσικος,

Vassya Berezin, Asya Rechnaya, Wei Xun, Wang Na, Zhang Guangxin, Tian Xiaoyu, Youri Bernandez, Omar Fall

Παραγωγή: Στέλλα Θεοδωράκη, Θάνος Αναστόπουλος,

Πέτρος Σεβαστίκογλου, ΕΡΤ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Φαντασία Οπτικοακουστική

Ελλάδα, Ρωσία, ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα, Σενεγάλη. Συναντώντας νέους σ’ αυτές τις χώρες νιώσαμε τον παλμό τους να προμηνύει μια βοή και μια έκρηξη. Η πτώση του κομμουνισμού, η κρίση του καπιταλισμού, οι οικολογικές καταστροφές, τα μεταναστευτικά κύματα, η παγκοσμιοποίηση ήταν τα θέματα που ξεπετάγονταν στα ταξίδια μας. Η νέα γενιά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εκτεθειμένη, αβοήθητη, χωρίς να μπορεί να οραματιστεί ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Αυτή η "Βοή" ήταν η “φωνή” της νέας γενιάς. Τα λόγια, οι εικόνες, οι ήχοι και η μουσική τους συνθέτουν τις νότες μιας οπτικοακουστικής συμφωνίας με τίτλο: “Η ΒΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ".

*Συμμετοχή στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πέτρος Σεβαστίκογλου

Φιλμογραφία

Άνεμος στην Πόλη (1997)

Τρεις Στιγμές (2007)

Ελκυστική Ψευδαίσθηση (2012)

Ηλέκτρα (2015)