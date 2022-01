Από τον Kurt Cobain εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του νέου Batman τον χαρακτήρα του, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson.

«Όταν γράφω, ακούω μουσική, και όπως έγραφα την πρώτη σκηνή, έβαλα να ακούσω το “Something In The Way” των Nirvana» ανέφερε ο Matt Reeves σε συνέντευξή του στο Empire. «Έτσι έφτασα σε αυτήν την απόφαση, αντί να φτιάξουμε την playboy εκδοχή του Bruce Wayne που έχουμε ξαναδεί, έχουμε εδώ μια νέα εκδοχή που έχει βιώσει μια μεγάλη τραγωδία και έχει μετατραπεί σε ερημίτη. Έτσι ξεκίνησα να δημιουργώ αυτή τη σύνδεση με την ταινία του Gus Van Sant, Last Days, και την ιδέα μιας fictionalized εκδοχής ενός Kurt Cobain που ζει σε αυτήν την έπαυλη υπό κατάρρευση».

Ο Reeves ανέφερε πως ήταν πεπεισμένος ότι ο Pattinson ήταν ιδανικός για τον ρόλο, έχοντας δει την ερμηνεία του στην ταινία Good Time. «Σε αυτήν την ταινία μπορείς να αισθανθείς την ευαλωτότητά του και την απελπισία του, νιώθεις όμως και τη δύναμή του. Ένιωσα ότι αυτός ήταν ο κατάλληλος συνδυασμός. Έχει επίσης και κάτι από Kurt Cobain, μοιάζει κάπως με rock star, καταλαβαίνεις όμως ότι θα μπορούσε να είναι ένας ερημίτης».

Στη δική του συνέντευξη με το Empire, ο Pattison μίλησε περαιτέρω για τον χαρακτήρα του Batman. «Ο Bruce κρύβεται. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένας socialite. Χτίζει όλα αυτά τα πράγματα με Alfred και ακόμη κι εκείνος πιστεύει ότι έχει τρελαθεί!».

Στην ταινία Batman πρόκειται να δούμε επίσης τους Paul Dano, Colin Farrell στον ρόλο του Πιγκουίνου, τη Zoe Kravitz ως Catwoman, τον Andy Serkis ως Alfred και τους Jeffrey Wright, John Turturro και Peter Sarsgaard. Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάρτιο του 2022.

Δείτε εδώ το τελευταίο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα: