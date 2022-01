Το No Way Home έκλεισε το πρώτο τριήμερο προβολής του στη χώρα μας με 150.813 εισιτήρια, αριθμός λίγο πάνω από το Infinity War και μάλιστα σε λιγότερες αίθουσες σε σχέση με την ταινία του 2018, ενώ δεν είχε ούτε preview-προβολές την Τετάρτη. Τα νούμερα του δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά του Endgame, αφού εκείνη η εβδομάδα περιείχε μέσα και το Πάσχα και την Πρωτομαγιά, έτσι τα εισιτήρια υπολογίστηκαν σε διάστημα έξι ημερών. Όπως αναφέρει το flix.gr, αυτή η επίδοση βάζει κάτω κάθε άνοιγμα κάθε προηγούμενης ταινίας του Ανθρώπου-Αράχνη: η τελευταία, «Far From Home», είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2019 με 51.641 εισιτήρια σε 185 αίθουσες πανελλαδικά (τελικό σύνολο 189.621), το «Homecoming» με 41.556 εισιτήρια από 160 οθόνες τον Ιούλιο του 2017 (σύνολο 127.775), ενώ τα δύο «The Amazing Spider-Man» με τον Άντριου Γκάρφιλντ είχαν κόψει συνολικά 167.133 και 137.439 εισιτήρια, το 2012 και το 2014 αντίστοιχα. Το «Spider-Man 3» με τον Τόμπι Μαγκουάιρ, είχαν δει συνολικά περίπου 320.000 θεατές το 2007. Η ταινία έσπασε ρεκόρ Δεκεμβρίου στην Αμερική, ενώ έκανε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών με 260 εκατομμύρια δολάρια, πίσω μόνο από το Endgame και όλα αυτά σε εποχές που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν κανονικότητα. Σε σκηνοθεσία του Jon Watts (όπως και στις δύο προηγούμενες ταινίες της σειράς), το No Way Home συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που το ευρύ κοινό μαθαίνει ότι ο Peter Parker (Tom Holland) είναι ο Spider-Man, κάτι που φυσικά προκαλεί μεγάλη ταραχή όχι μόνο στη δική του ζωή, αλλά και σε αυτές της MJ (Zendaya), της Aunt May (Marisa Tomei) και του καλύτερου του φίλου, Ned (Jacob Batalon). Σε μία απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει η κανονικότητα στη ζωή του, ο Peter ζητάει τη βοήθεια του Dr Strange με ένα ξόρκι που θα κάνει τον κόσμο να ξεχάσει ότι είναι ο Spider-Man. Τα πράγματα όμως στραβώνουν και το ξόρκι φέρνει στο MCU κακούς από άλλους κόσμους άλλων Spider-Man, όπως ο Green Goblin (Willem Dafoe), ο Electro (Jamie Foxx ) και Doctor Otto Octavius (Alfred Molina). Αν σας λέγαμε οτιδήποτε άλλο θα ήταν ένα τεράστιο spoiler σε περίπτωση που δεν έχετε δει την ταινία. Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 16 έως 19 Δεκεμβρίου όπως δημοσιεύθηκαν : «Spider-Man: No Way Home», 77 αίθουσες στην Αθήνα, 187 πανελλαδικά, 150.813 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «Τραγούδα! 2», 45 αίθουσες στην Αθήνα, 108 πανελλαδικά, 15.605 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «The Black Bachelor», 18 αίθουσες στην Αθήνα, 51 πανελλαδικά, 6.389 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 29.294 «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός», 28 αίθουσες στην Αθήνα, 72 πανελλαδικά, 4.203 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 38.361 «Ο Οίκος Gucci», 15 αίθουσες στην Αθήνα, 31 πανελλαδικά, 4.177 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 89.703 «Κλίφορντ, ο Κόκκινος Σκύλος», 7 αίθουσες στην Αθήνα, 25 πανελλαδικά, 1.072 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 5.955 «Η Γαλλική Αποστολή», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 11 πανελλαδικά, 952 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 12.325 «West Side Story», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 14 πανελλαδικά, 855 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 5.484 «Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση», 6 αίθουσες στην Αθήνα, 19 πανελλαδικά, 657 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 29.171 «Μετά την Αγάπη», 3 αίθουσες στην Αθήνα, 4 πανελλαδικά, 579 εισιτήρια (1η εβδομάδα)





