Όπως δήλωσε σε συνέντευξη του ο σκηνοθέτης της ταινίας, Matt Reeves, είχε στο μυαλό του τον Kurt Cobain όταν έγραφε τον ρόλο του Bruce Wayne και κάπως έτσι παρουσιάζεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. «Όταν γράφω, ακούω μουσική, έτσι όταν έγραφα το πρώτο μέρος της ταινίας έβαλα το Something in the Way των Nirvana. Τότε κατέληξα ότι αυτή τη φορά ο Bruce Wayne αντί να παρουσιαστεί ως ο playboy που έχουμε δει στο παρελθόν θα είναι ένας άνθρωπος που έχει χτυπηθεί από την τραγωδία και είναι πιο κλειστός χαρακτήρας. Άρχισα να κάνω στο μυαλό μου μία σύνδεση με το Last Days του Gus Van Sant (σ.σ. ταινία του HBO εμπνευσμένη από τις τελευταίες ημέρες του frontman των Nirvana) και την ιδέα αυτή της εκδοχής του Kurt Cobain που ζει σε ένα αρχοντικό σε αποσύνθεση» τόνισε ο Reeves. Αυτή είναι η επίσημη σύνοψη της ταινίας που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Δύο χρόνια επιτήρησης των δρόμων του Gotham ως Batman, προκαλώντας φόβο στις καρδιές των εγκληματιών, έχουν οδηγήσει τον Μπρους Γουέιν βαθιά στις σκιές της πόλης Gotham.

Με λίγους ανθρώπους να εμπιστεύεται όπως ο Alfred Pennyworth (Andy Serkis) και ο James Gordon (Jeffrey Wright), ανάμεσα στο βαθιά διεφθαρμένο δίκτυο αξιωματούχων και σημαντικών προσώπων της πόλης, ο Batman έχει καθιερωθεί ως η μοναδική μορφή εκδίκησης από τους συμπολίτες του.

Όταν έναν δολοφόνος αρχίζει να στοχοποιεί την ελιτ της πόλης με σαδιστικές πρακτικές, μία σειρά από μυστηριώδη στοιχεία, στέλνουν τον καλύτερο ντετέκτιβ του κόσμου, σε μία έρευνα στον υπόκοσμο που τον φέρνει αντιμέτωπο με μορφές όπως η Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), ο Oswald Cobblepot/ Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) και τον Edward Nashton/ The Riddler (Paul Dano). Ενώ στα στοιχεία αρχίζουν επιτέλους να τον οδηγούν κάπου και το μέγεθος του σχεδίου γίνεται εμφανές, ο Batman πρέπει δημιουργήσει νέες σχέσεις, να βρει τον ένοχο και να φέρει επιτέλους δικαιοσύνη για την kατάχρηση εξουσίας και τη διαφθορά που διαλύουν το Gotham.

