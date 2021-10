Την επιστροφή του στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming του Netflix έκανε γνωστή ο David Fincher, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσω αυτής μία νέα noir docuseries με τίτλο Voir.

Η νέα σειρά, με τον Fincher στον ρόλο του executive producer, θα αποτελείται από video essays και θα κάνει πρεμιέρα στο AFI Fest τον Νοέμβριο. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλατφόρμας στο Twitter, το Voir προβλέπεται να είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ αποτελούμενη από video essays, οι οποίες θα τιμούν την τέχνη του κινηματογράφου, μέσα από τα μάτια ενός από τους σύγχρονους masters του χώρου.

From executive producer David Fincher…



VOIR, a new documentary series of visual essays celebrating cinema, from the mind of one of film’s modern masters.



Premiering at AFI Fest and coming soon to Netflix. pic.twitter.com/gqHqlvbxZF