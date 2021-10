Είναι ένα πρότζεκτ που παραλίγο να μην συμβεί ποτέ, λόγω της προσωρινής -όπως αποδείχθηκε- διαφωνίας της Disney με τη Sony, όμως η νέα συμφωνία για ακόμα μία ταινία, επέτρεψε στους συντελεστές να προχωρήσουν με αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Και επειδή κανείς δεν ξέρει αν θα έχει μέλλον αυτή η συνεργασία, ο Toμ Χόλαντ λέει ότι προσέγγισαν το No Way Home ως φινάλε μίας τριλογίας. «Όλοι προσεγγίσαμε την ταινία ως το τέλος του franchise. Νομίζω ότι αν έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά με αυτούς τους χαρακτήρες, θα δείτε διαφορετικά πράγματα. Δεν θα είναι πλέον η τριλογία του Homecoming. Θα δίναμε χρόνο για να προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό και άλλο τόνο στις ταινίες. Αν θα συμβεί αυτό ή όχι δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτή η ταινία μοιάζει και την αισθανόμαστε ως τέλος» τόνισε ο ηθοποιός στο EW. Το No Way Home κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου και μαζί με τον Χόλαντ, θα δούμε τον Doctor Strange του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, τις επιστροφές των Άλφρεντ Μολίνα και Τζείμι Φοξ από ταινίες της Sony και φυσικά είναι κοινό μυστικό χωρίς να έχει ανακοινωθεί ότι οι Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ θα φορέσουν ξανά τη στολή του Spider-Man. O Τομ Χόλαντ έκανε ντεμπούτο στο ρόλο πίσω στο 2016 με το Civil War, ενώ φυσικά τον είδαμε και στα Infinity War και Endgame.





