Το πρώτο trailer του House of the Dragon, της πολυναμενόμενης νέας σειράς που αποτελεί το prequel του Game of Thrones, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το HBO. Το House of the Dragon έρχεται δύο χρόνια μετά το τέλος του επιτυχημένου Game of Thrones, που έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης τα χρόνια όπου παιζόταν από το δίκτυο του HBO.

Το House of the Dragon διαδραματίζεται 200 ολόκληρα χρόνια πριν από τα γεγονότα του GoT, ενώ αφηγείται την ιστορία της δυναστείας του θρυλικού Οίκου των Targaryen, των πρώτων γαλαζοαίματων του Kings Landing.

Στο trailer εμφανίζονται οι Wil Johnson ως Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan ως Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn ως Lady Laena Velayron και Theo Nate ως Ser Laenor Velaryon.

Εμείς περιμένουμε με αγωνία το 2022!

Δείτε εδώ το trailer: