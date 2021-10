Το No Time To Die είδαν στις αίθουσες 80.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για την εποχή, αρκετά πάνω από τους 62.000 που είχε στην πρώτη εβδομάδα του ο «Άνθρωπος του Θεού». Η πιο εμπορική ταινία του James Bond στην Ελλάδα , είναι το Skyfall που είχε ανοίξει το 2012 με 165.301 εισιτήρια και είχε φτάσει συνολικά τις 580.000. Ο «Άνθρωπος του Θεού» έπεσε μετά από έξι εβδομάδες στη 2η θέση και συνολικά μέχρι σήμερα έχει κόψει 260.000ε εισιτήρια. Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου όπως δημοσιεύθηκε στο : «No Time To Die», 124 αίθουσες στην Αθήνα, 249 πανελλαδικά, 80.120 εισιτήρια (1η εβδομάδα, μαζί με μεταμεσυνύχτια previews την Τετάρτη) «Ο Άνθρωπος του Θεού», 19 αίθουσες στην Αθήνα, 44 πανελλαδικά, 2.955 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 269.197 «Paw Patrol: Η Ταινία», 17 αίθουσες στην Αθήνα, 41 πανελλαδικά, 1.994 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 36.186 «Λούκα», 18 αίθουσες στην Αθήνα, 20 πανελλαδικά, 1.984 εισιτήρια (14η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 127.566 «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», 10 αίθουσες στην Αθήνα, 23 πανελλαδικά, 1.798 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 46.370 «Δρόμος από Πάγο», 5 αίθουσες στην Αθήνα, 13 πανελλαδικά, 923 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα:6.474 «Η Ενσάρκωση του Κακού», 1 αίθουσα στην Αθήνα, 2 πανελλαδικά, 282 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα:6.282 «Η Ακρόαση», 7 αίθουσες στην Αθήνα, 256 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «Σπίριτ, ο Ατίθασος», 10 αίθουσες πανελλαδικά, 205 εισιτήρια (8η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 24.505 «After 3: Μετά την Πτώση», 1 αίθουσα στην Αθήνα, 5 πανελλαδικά, 140 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 24.807

