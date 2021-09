Έτοιμος να επιστρέψει στην αρχαία Ρώμη είναι ο Ridley Scott, ο οποίος ανακοίνωσε πως το σενάριο για το Gladiator 2 γράφεται αυτή τη στιγμή.

Ο Scott επιβεβαίωσε τις προθέσεις του να γυρίσει ένα sequel για την κλασική πλέον ταινία του 2000 στο EMPIRE, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ταινία KitBag με τον Joaquin Phoenix, που τυχαίνει να υπήρξε και ο «κακός» του Μονομάχου.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Ridley Scott αναφέρεται στο Gladiator 2. Το 2018 συζητούσε με τον σεναριογράφο, Peter Craig (The Hunger Games: Mockingjay, Top Gun: Maverick), για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια στην επιτυχημένη ταινία. Φυσικά, καθώς οι χαρακτήρες των Russel Crowe και Joaquin Phoenix πεθαίνουν στην πρώτη ταινία, κανένας από τους δύο δεν προβλέπεται να επιστρέψει στο project.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν το σενάριο δουλεύει ο Craig ή πότε ακριβώς θα γυριστεί η ταινία. Ο Ridley Scott πρόκειται να γυρίσει το KitBag στις αρχές του 2022, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στο Apple TV+.

Μέσα στους επόμενους μήνες, ο 83χρονος Ridley Scott πρόκειται να δει να κυκλοφορούν στις αίθουσες δύο μεγάλες παραγωγές του, το The Last Duel, με τους Adam Driver, Matt Damon και Ben Affleck (με τους δύο τελευταίους να συνυπογράφουν το σενάριο), αλλά και το House of Gucci, με τους Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek και Al Pacino.