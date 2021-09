δεν έχουμε ακόμα, όμως τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο της νέας τριλογίας του Spider-Man.που ξόδεψε η Apple για τα δικαιώματα δεν ανακοινώθηκε, όμως μέρος της συμφωνία είναι η προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους πριν από το Apple TV Plus. Ανάμεσα στα άλλα μεγάλα κινηματογραφικά πρότζεκτ που έχει στα σκαριά η Apple, είναι το Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορσέζε, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η νέα ταινία του Γουίλ Σμιθ, το Raymond and Ray με τους Γιούν ΜακΓκρέγκορ και Ίθαν Χοκ, ενώ στα τέλη της χρονιάς θα κάνει πρεμιέρα το Tragedy Of Macbeth με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον που συνοδεύεται από αποθεωτικές κριτικές.είναι στον αέρα εδώ και δύο χρόνια με το βάρος να έχει πέσει στις σειρές με το Ted Lasso να γίνεται η μεγάλη της επιτυχία με επτά βραβεία Emmy στην πρόσφατη τελετή, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο έκαναν πρεμιέρα άλλα δύο δυνατά χαρτιά. Η δεύτερη σεζόν του Morning Show με τις Τζένιφερ Άνιστον και Ρις Γουίδερσπουν η πρώτη σεζόν του Foundation που βασίζεται στα θρυλικά βιβλία επιστημονικής φαντασίας του Ισαάκ Ασίμωφ.

