Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το trailer της νέας ταινίας του Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, με την Alana Haim στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη ταινιών όπως το There Will Be Blood και Phantom Thread, που πρόκειται να βγει στις αίθουσες αργότερα μέσα στο 2021, εκτυλίσσεται στο Los Angeles των 1970s και ακολουθεί έναν μαθητή Λυκείου στην προσπάθειά του να γίνει ηθοποιός. (Στον ρόλο του ο Cooper Hoffman, γιος του εκλιπόντα Philip Seymour Hoffman).

Το cast περιλαμβάνει αστέρες όπως οι Tom Waits, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie και Maya Rudolph, ενώ στο trailer απεικονίζεται η σχέση μεταξύ των χαρακτήρων των Haim και Hoffman.

Δείτε εδώ το trailer: