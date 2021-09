Αποχαιρέτησε και επίσημα τον χαρακτήρα του James Bond ο Daniel Craig, εκφωνώντας έναν συγκινητικό λόγο στο πλατό της τελευταίας του ταινίας, No Time to Die, όπου και θα ενσαρκώσει για τελευταία φορά τον διάσημο μυστικό πράκτορα 007.

«Πολύς κόσμος δούλεψε και στις πέντε ταινίες μαζί μου. Ξέρω ότι λέγονται πολλά για το τι πιστεύω για τις ταινίες και όλα αυτά... τελοσπάντων. Αλλά αγάπησα κάθε δευτερόλεπτο σε αυτές τις ταινίες και ειδικά σε αυτήν, γιατί ξυπνούσα κάθε πρωί και είχα την ευκαιρία να δουλέψω με εσάς. Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» ανέφερε ο Craig, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες και την εκτίμησή του στο συνεργείο της ταινίας.

Το βίντεο με τον αποχαιρετισμό του Craig είναι μέρος του ντοκιμαντέρ Being James Bond, μια νέα παραγωγή της Apple TV+ που εξερευνά τον χρόνο του Craig ως Bond, από το Casino Royale του 2006, μέχρι την τελευταία του ταινία.

Στο No Time To Die θα παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο του δημοφιλούς franchise, όπου ο Bond έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν ένας πράκτορας της CIA θα εμφανιστεί ζητώντας τη βοήθεια του πρώην πράκτορα ώστε να σώσει έναν επιστήμονα που έχει πέσει θύμα απαγωγής.

Στην ταινία παρελαύνει ένα λαμπερό καστ που αποτελείται από τους Rami Malek, Lea Seydoux, Christoph Waltz, Jeffrey Wright και άλλους πολλούς, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Neal Purvis και Robert Wade, με μια μικρή βοήθεια από την, βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Phoebe Waller-Bridge. Στο ρόλο του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Cary Joji Fukunaga, ο Hans Zimmer υπογράφει το score και η βραβευμένη με πέντε Grammy, Billie Eilish, ερμηνεύει το ομώνυμο κομμάτι της ταινίας.

Η πρεμιέρα του θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε εδώ το συγκινητικό βίντεο:

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z