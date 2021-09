Νεκρός βρέθηκε ο ηθοποιός Michael K Williams, γνωστός από τον ρόλο του στο The Wire, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας του Michael Kenneth Williams επιβεβαίωσε το θάνατο του υποψήφιου για Emmy ηθοποιού στο Hollywood Reporter.

Ο Williams, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη, ήταν επίσης γνωστός από τον ρόλο του Albert “Chalky” White στη σειρά Boardwalk Empire. Για τον ρόλο του στη σειρά Lovecraft Country εισέπραξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy. Μερικές από τις επιτυχημένες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ο Michael Kenneth Williams ήταν το 12 Χρόνια Σκλάβος και το Έμφυτο Ελάττωμα.

Ο Williams είχε προταθεί στο παρελθόν για Emmy για τη συμμετοχή του στη σειρά του HBO, The Night Of, για την τηλεταινία Bessie, αλλά και για τη μίνι σειρά When They See Us. Γεννήθηκε στο Flatbush του Brooklyn, από μητέρα από τις Μπαχάμες και Αμερικανό πατέρα, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως χορευτής, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως οι George Michael, Missy Elliot, Ginuwine και Madonna. Ένας από τους πρώτους ρόλους της καριέρας του ήταν στην ταινία του 1996, Bullet, στο πλάι του Tupac Shakur.

Γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε ωστόσο από το ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του HBO, The Wire, η οποία προβλήθηκε από το 2002 μέχρι το 2008. Για το ρόλο του στη σειρά προτάθηκε δύο φορές στα NAACP’s Image awards.