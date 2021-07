Οι τάσεις φυγής μας χτυπούν κόκκινο, η δεύτερη και τελευταία δόση πλησιάζει και κάτι μας λέει ότι προβλέπεται ένα σχετικά πιο ανθρώπινο καλοκαίρι σε σχέση με το προηγούμενο. Ωστόσο, μέχρι να έρθει η στιγμή της πολυαναμενόμενης αποχώρησης, το Netflix θα μας κρατά συντροφιά τα ζεστά βράδια του Ιουλίου μαζί με το οικογενειακό παγωτό. Στο μπαλκόνι, στο σαλόνι, στη βεράντα, ό,τι έχει κανείς. Οι ταινίες που έρχονται είναι άκρως καλοκαιρινές και θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μας αναμμένο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο...

Fear Street Part 1: 1994 (02/7/2021)

Μετά από μια σειρά φρικαλέων δολοφονιών, μια έφηβη και η παρέα της τα βάζουν με μια μοχθηρή δύναμη που στοιχειώνει την πόλη τους για αιώνες. Καλώς ήρθατε στο Σεϊντισάιντ.

Major Grom: Plague Doctor (07/7/2021)

Όταν μια σειρά φόνων από έναν μασκοφόρο εκδικητή προκαλεί χάος στην πόλη, ένας ντετέκτιβ και ο άπειρος συνεργάτης του είναι οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν.

Fear Street Part 2: 1978 (09/7/2021)

Στην καταραμένη πόλη του Σεϊντισάιντ, η μανία ενός δολοφόνου τρομοκρατεί μια κατασκήνωση και μετατρέπει ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι σε φρικιαστική μάχη για επιβίωση.

How I Became a Superhero (09/7/2021)

Σε έναν κόσμο όπου συνυπάρχουν άνθρωποι και υπερήρωες, ένας μοναχικός μπάτσος συνεργάζεται με μια έξυπνη ντετέκτιβ για να διαλευκάνουν μια σκοτεινή σκευωρία.

Last Summer (09/7/2021)

Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών σε μια παραλιακή πόλη, ο 16χρονος Ντενίζ αναζητά τη ζεστασιά του παιδικού του έρωτα και συμμετέχει σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

A Classic Horror Story (14/7/2021)

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου δολοφονούνται με τελετουργικό τρόπο ο ένας μετά τον άλλο σε μια ιστορία τρόμου που δεν της λείπει ούτε η ένταση ούτε οι ακραίες σκηνές.

The Guide to the Perfect Family (14/7/2021)

Ένα ζευγάρι στο Κεμπέκ βιώνει τα προβλήματα, την πίεση και τις υψηλές προσδοκίες της ανατροφής παιδιών σε μια κοινωνία με εμμονές για την επιτυχία και τα social media.

Chernobyl 1986 (21/7/2021)

Αφού ξαναβρίσκει μια χαμένη αγάπη, ο πυροσβέστης Αλεξέι αποσύρεται για να ζήσει μια απλή ζωή, αλλά η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ τον ωθεί ξανά στον κίνδυνο.

Blood Red Sky (23/7/2021)

Σε μια υπερατλαντική πτήση με τον γιο της, μια μυστηριώδης άρρωστη γυναίκα εξαπολύει το σκοτεινό μυστικό της, όταν τρομοκράτες επιχειρούν να καταλάβουν το αεροπλάνο.

The Last Letter From Your Lover (23/7/2021)

Μια δημοσιογράφος βρίσκει κάποια ερωτικά γράμματα από τη δεκαετία του '60 και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο ενός μυστικού δεσμού. Από μυθιστόρημα της Τζότζο Μόις.

Resort to Love (29/7/2021)

Για να ξεπεράσει έναν χωρισμό, μια τραγουδίστρια αποφασίζει να δουλέψει σε τροπικό θέρετρο που θυμίζει παράδεισο - μέχρι που καταφτάνουν δύο απρόσμενοι επισκέπτες.

The Last Mercenary (30/7/2021)

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία του με τη Γαλλική Μυστική Υπηρεσία για την προστασία του γιου του, ένας πράκτορας αναγκάζεται να σταματήσει να κρύβεται.