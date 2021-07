Τελικά και πριν να έρθει η ταινία με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, είδαμε πρώτα τρεις σειρές στο Disney Plus. Έτσι υπάρχει το ερώτημα για τις αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο για να υπάρχει ροή στην πλοκή και στις συνδέσεις όλων αυτών των πρότζεκτ. Σύμφωνα πάντως με το αφεντικό της Marvel η αλλαγή ήταν μία και επηρέασε το Black Widow και το Falcon and the Winter Soldier. «Υπάρχει ένα easter-egg που θα βλέπατε για πρώτη φορά στο Black Widow και μετά στο Falcon and the Winter Soldier και λόγω της πανδημίας είναι το μοναδικό στοιχείο στην τέταρτη φάση που άλλαξε λίγο. Έτσι όσοι είδατε το Falcon and the Winter Soldier υπάρχει ένα easter-egg για εσάς στο Black Widow» τόνισε ο Kevin Feige μιλώντας στο . Και μπορεί ο Feige να μην αποκάλυψε ποιο είναι αυτό το Easter-Egg αλλά μην ανησυχείτε. Είμαστε εμείς εδώ για να σας πούμε τι εννοεί κατά 99%. Είναι η παρουσίας της Julia Louis-Dreyfus που έκανε το ντεμπούτο της στο ρόλο της Contessa Valentina Allegra de Fontain στο Falcon and the Winter Soldier και αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία στο μέλλον του MCU. Στην ολιγόλεπτη συμμετοχή της στη σειρά της Marvel, η Contessa έδωσε την κάρτα της στον John Walker σε μια κίνηση που θύμισε πολύ Nick Fury, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι ετοιμάζει τη δική της ομάδα με σκοπούς αρκετά διαφορετικούς από αυτούς των Avengers. Λογικά η παρουσία της στην ταινία της Black Widow είναι το easter-egg που αναφέρει ο Feige και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σκοπεύει να δώσει μία παρόμοια κάρτα στη Yelena Belova που υποδύεται η Florence Pugh. Τα σχέδια της Marvel για τη Julia Louis-Dreyfus είναι μεγάλα και αναμένεται να τα δούμε να ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της 4ης φάσης του MCU που βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.





