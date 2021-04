Και όχι, δεν έχασε το 100% λόγω κάποιας νέας κριτικής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αλλά μίας που... ξεθάφτηκε μετά από 80 χρόνια.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Chicago Tribue, τον Μάιο του 1941, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες και τη χαρακτηρίζει ανάμεσα σε άλλα «αποτυχία» «Έχει ενδιαφέρον. Είναι διαφορετική. Είναι αρκετά παράξενη για να γίνει έκθεμα σε μουσείο. Αλλά η θυσία της απλότητας σε βάρος της εκκεντρικότητας της στερεί κάθε γενική αξία ψυχαγωγίας» γράφει ο κριτικός της εποχής, για το αριστούργημα του Όρσον Γουέλς.

To Rotten Tomatoes ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες ένα με κριτικές περασμένων δεκαετιών με αποτέλεσμα να δοθούν νέα σκορ σε ταινίες όπως τα A Night at the Opera, Double Indemnity, Home of the Brave, Victim, Mädchen in Uniform, The Dirty Dozen και Gilda. Ο «Πολίτης Κέιν» βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, αφού το του Ντέιβιντ Φίντσερ που κέρδισε δύο όσκαρ, ασχολείται με την εποχή των γυρισμάτων του. Αυτό είναι το απόκομμα της εφημερίδας που περιλαμβάνει τη κριτική που έριξε το σκορ της ταινίας.

Πηγή