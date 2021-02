Αυτό είναι το trailer για τη νέα… εξωφρενική ταινία του Glenn Danzig

O Glenn Danzig συνεχίζει τις σκηνοθετικές του περιπέτειες, έτσι μετά το Verotica, ετοίμασε το Death Rider in the House of Vampires. Μιλάμε φυσικά για μία κλασική b-movie που χαρακτηρίζεται ως spaghetti western με βρικόλακες και έχει στο καστ της αρκετές γνωστές φάτσες. Πρωταγωνιστής είναι ο Devon Sawa στο ρόλο του Death Rider πoυ ταξιδεύει στην έρημο για να βρει την περιοχή των βαμπίρ που εξουσιάζει ο Count Holiday. Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή ο «Κόμης Διακοπές». Για να μπει στην πόλη πρέπει να έχει μαζί του μία... παρθένα. Παίζουν ακόμα ο Eli Roth και ο Danny Trejo, ενώ το trailer είναι όσο εξωφρενικό φαντάζεστε.